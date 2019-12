Start up innovative: continua la crescita

Continua, che superano ora in Italia, conche si colloca in vetta alla classifica italiana, confermandosi città a elevato tasso di innovazione, con il 20% circa delle start up innovative del Paese.In tutta Italia il numero delle start up innovative è cresciuto in modo esponenziale dal 2012 al 2015, per poi avere una fase di assestamento ma sempre con aumenti significativi fra il 2016 e il 2019. Tra il mese di gennaio 2018 e ottobre 2019 un nuovo significativo incremento con un +26%.Laè la regione più popolosa con 2.789 unità, pari al 26% delle start up nazionali., 2.107 considerando il territorio aggregato di Milano Monza Brianza Lodi, in aumento del 43% rispetto al mese di gennaio 2018. In quest’area sono localizzati i tre quarti (76%) delle start up innovative lombarde, il 20% di tutte quelle italiane. In particolare, significativo l’incremento registrato a Monza Brianza a partire dal 2018, pari a +54%. Forte la crescita anche a Milano (+43%).Secondo quanto si evince dagli ultimi dati diffusi dalla, la gran parte delle start up innovative opera nel terziario (oltre 8 imprese su 10 nel comprensorio di Milano Monza Brianza Lodi), a seguire nei settori dell’industria e artigianato (11% del totale start up), mentre sono meno diffuse nel commercio e negli altri settori.A livello nazionale; più nel dettaglio, sono i servizi avanzati a prevalere, la produzione di software e i servizi informatici; seguono le attività legate alla ricerca scientifica e sviluppo. Fra le startup industriali, a imporsi sono sempre i settori a media e alta tecnologia, come la fabbricazione di computer, apparecchiature elettroniche e macchinari.non devono essere nate da fusioni, scissioni o cessioni, devono essere costituite da meno di 60 mesi e avere un fatturato non oltre i 5 milioni di euro; non possono distribuire utili, l’oggetto sociale deve riguardare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.Sono inoltre tenute a rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:del maggior valore tra costi e valore totale della produzione; devono impiegare, come dipendenti o collaboratori (in misura pari ad almeno un terzo della forza lavoro), personale in possesso del dottorato di ricerca o che abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca, o, in alternativa è necessario che almeno i due terzi del personale sia in possesso della laurea magistrale; l’impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto. L’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese - attiva dal 2013 - prevede una serie di agevolazioni e vantaggi rispetto all’inquadramento contrattuale e alla remunerazione dei lavoratori, all’esonero da alcune forme di tassazione, a incentivi fiscali eSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Se vuoi ricevere le notifiche delle notizie più importanti della giornata iscriviti al canaledial link: t.me/impresacity