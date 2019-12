Situazioni di crisi del 2019, in arrivo un bando per le imprese lombarde

Arriva il bando che prevede dei voucher. Si tratta di un finanziamento per le micro piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Lombardia. Si svolge nell’ambito delle attività previste dall’ed è pubblicato in un Bando regionale.Obiettivoaccreditati in Lombardia, tra i quali opera la Camera Arbitrale di Milano per conto della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, di Como-Lecco, di Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.Canditature: fino al 31 dicembre 2019 per le pratiche. Il bando si ripeterà il prossimo anno, a partire dal 1° gennaio 2020 fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2020 per le pratiche con spese sostenute e quietanzate nel 2020.Ha dichiarato, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente della Camera Arbitrale di Milano: “L’obiettivo è di contribuire alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il 2 conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l’usura. Come Camera di commercio e come Camera Arbitrale ci affianchiamo alle imprese che si trovano in una fase critica e difficile, per poter risolvere con minori perdite e con l’accordo delle parti la situazione di debito”Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Se vuoi ricevere le notifiche delle notizie più importanti della giornata iscriviti al canaledial link: t.me/impresacity