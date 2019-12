Lombardia, quasi raddoppiate in due anni le imprese che usano tecnologie digitali

Crescono, 24 mila, +4% in un anno e oltre +15% in cinque, con 131 mila addetti, secondo i dati a fine 2018 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Seguono tecnologie e servizi digitali tra e-commerce, produzione software e portali web.. Hanno 420 mila addetti. Sono 4 mila le imprese specializzate in e-commerce per un totale di 7 mila addetti. In quasi 2 mila seguono le reti internet e le telecomunicazioni con oltre 2 mila addetti. Sono in 11 mila nel software e consulenza informatica con 93 mila addetti. Si aggiungono 8 mila tra elaborazione dati e portali web con 29 mila addetti.(13 mila) e addetti (97 mila). Per numero di imprese e addetti vengono poi Brescia con quasi 3 mila imprese e 8 mila addetti, Bergamo e Monza e Brianza con duemila imprese e 5 mila addetti, Varese con oltre mille imprese e 4 mila addetti. Trainano la crescita regionale nell’ultimo anno per le imprese Cremona, +7% e Milano, +5% e per addetti Milano con 97 mila, Bergamo e Brescia, +8%.Emerge dai risultati dell’indagine della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unioncamere LombardiaLesono il primo strumento utilizzato dalle imprese (intorno al 40%), seguito da simulazione (circa 20%) e integrazione verticale e orizzontale (circa 20%), internet e IoT, che unisce mondo reale e virtuale con applicazioni concrete (20% circa),, manifattura additiva (10% circa). Le imprese chiedono per il digitale prima di tutto supporto finanziario (circa 50%), consulenza specialistica, intorno al 40%, miglioramento infrastrutturale (oltre 20%).Secondo l’indagine, cresce. Rimane quindi un segmento non irrilevante di imprese (circa il 25% nell’industria e il 40% nell’artigianato) che non ha consapevolezza della trasformazione in atto.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Se vuoi ricevere le notifiche delle notizie più importanti della giornata iscriviti al canaledial link: t.me/impresacity