Fondo di Garanzia PMI: più di 5.000 operazioni in favore di startup innovative

A settembre 2019,hanno ricevuto complessivamente, suddivisi in oltre 5.000 singole operazioni grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI. È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto trimestrale a cura dalla DG per la Politica Industriale del MISE, in collaborazione con MedioCredito Centrale.Le startup innovative che intendono richiedere un finanziamento bancario, secondo una procedura altamente semplificata. La garanzia copre l'80% del prestito e può ammontare fino a 2,5 milioni di euro per impresa.Dall'avvio dello strumento nel 2013, si contano 2.997 startup beneficiarie, per un totale di 5.279 operazioni (1.004 aziende hanno ricevuto più di un prestito) e una media di oltre 200.000 euro per singola operazione.Nel 3° trimestre dell'anno in corso. Il valore è in linea con i trend recenti: nel 2017 e nel 2018 sono stati concessi finanziamenti agevolati per oltre 260 milioni. L'ammontare complessivo rilevato al 30 settembre 2019 è pari a 1.063.221.124 euro.Il Fondo di Garanzia viene utilizzato. La Lombardia vanta di gran lunga il maggior numero di operazioni (1.447) e la più elevata quantità di risorse mobilitate (341 milioni di euro), seguita a grande distanza da Emilia-Romagna e Veneto.