Reddito e Pensione di cittadinanza: accolto oltre un milione di domande

Tra le regioni, in testa c'è la

, con 177.194 domande di Reddito e 17.731 di Pensione accolte (in totale 194.925 su 270.901 presentate) e la Sicilia con 158.675 domande di Reddito e 17.997 di Pensione accolte (in totale 176.672 su 239.936 presentate). Terza la Lombardia, con 152.947 domande complessivamente presentate, di cui accolte 72.318 di Rdc e 13.211 di Pdc (in totale 85.529).

L'Inps ha reso noto che al 31 ottobre 2019 sono state accolte, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari. Sono invece 1.555.588 le domande presentate.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Se vuoi ricevere le notifiche delle notizie più importanti della giornata iscriviti al canaledial link: t.me/impresacity