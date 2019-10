A Napoli il IX Forum internazionale sulle biotecnologie industriali e la bioeconomia

Si è aperta ieri, al Centro Congressi della Federico II a Napoli,L’evento, giunto quest’anno alla sua nona edizione, è uno tra gli appuntamenti di punta, a livello globale, dedicato interamente alla bioeconomia dove si presentano ricerche scientifiche e industriali, rispondendo, grazie alle biotecnologie industriali, alle sfide che pone il nuovo millennio: ricerca e potenziamento di fonti energetiche sostenibili, aumento della popolazione mondiale e cambiamenti climatici.Il forum, organizzato da Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, e dal Cluster Nazionale della Chimica Verde SPRING, in collaborazione con Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’Industria e ITA (Italian Trade Agency), Enterprise Europe Network- EEN, rete della Commissione Europea di sostegno alle PMI, vede quest’anno come co-organizzatori la Regione Campania, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la: una dedicata all'Industria bio-based, una all’Energia e all'Ambiente, la terza all'Agrofood. Sono, inoltre, previste tre tavole rotonde: una con le Università su Educazione e formazione per la bioeconomia, una sulla creazione di filiere di valore locale, e una sul ruolo delle città e delle regioni nei processi di bioeconomia circolare.Nell’ambito di IFIB si svolge, inoltre, un evento B2B organizzato da Camera di commercio di Napoli,e Innovhub-SSI, in qualità di membri di Enterprise Europe Network-EEN, rete della Commissione Europea di sostegno alle PMI.Grazie a questo appuntamento si confrontano nel capoluogo campano alcune tra le realtà più innovative a livello mondiale. Solo per citarne alcune: le imprese LanzaTech dagli USA, Braskem dal Brasile, Sulzer dalla Svizzera, il centro di ricerca VTT dalla Finlandia, l’Istituto forestale europeo e l’OCSE. E ancora le italiane Fiat, Pirelli, Novamont e Fater.“Dobbiamo aiutare le nostre imprese a cogliere tutte le opportunità che la bioeconomia offre”dichiara“rafforzando la loro capacità di competere anche sui mercati internazionali. La Camera di commercio di Napoli attraverso la sua Azienda Speciale S.I. Impresa è al fianco delle piccole e medie imprese e ha fortemente sostenuto l’organizzazione di IFIB, allo scopo soprattutto di favorire la concreta realizzazione di accordi di natura commerciale e tecnologica con operatori provenienti da tutto il mondo”.“Grazie alla rete Enterprise Europe Network di cui S.I. Impresa è membro dal 2008- continuai nostri imprenditori possono oggi avviare nuove partnership e confrontarsi alla pari con le tante aziende italiane ed estere, che operano nell’ambito di tutti i settori di attività. Grazie ad IFIB le aziende si incontreranno per avviare collaborazioni nei settori tipici dell’economia circolare quali le tecnologie ambientali, le biotecnologie industriali, i nuovi materiali green, le energie rinnovabili. L’attività della Camera di Commercio ad IFIB, attraverso la propria Azienda Speciale, sarà quella di organizzare e coordinare gli oltre 150 incontri B2B già programmati e che si terranno nei due giorni della manifestazione: imprese, enti e ricercatori potranno presentare prodotti, progetti e tecnologie in vista di possibili future collaborazioni”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Se vuoi ricevere le notifiche delle notizie più importanti della giornata iscriviti al canaledial link: t.me/impresacity