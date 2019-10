Ricerca e sviluppo: in arrivo 519 milioni di agevolazioni

Stabiliti i termini per richiedere le agevolazioni economiche per i grandi progetti di ricerca e sviluppo. Le imprese potranno avviare la procedura dall'8 e dal 10 ottobre.

A partire le imprese potranno avviare la procedura per richiedere le in favore dei grandi progetti di R&S , per i quali sono stati stanziati complessivamente risorse Sono stati pubblicati dal MiSE i due decreti che disciplinano le modalità e i termini per la presentazione delle domande relative ai due bandi emanati lo scorso 2 agosto. Il primo bando stanzia 190 milioni di euro per progetti nelle aree tecnologiche coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente. La misura si rivolge alle imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria in tutto il territorio nazionale, Il secondo bando rifinanzia con 329 milioni di euro progetti su tutto il tutto il territorio nazionale nei settori, con particolare attenzione alla riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare. L'iter di presentazione delle domande di agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi: pre-compilazione delle relative domande di accesso alle agevolazioni, rispettivamente l'8 e il 10 ottobre 2019 apertura dello sportello per la presentazione delle relative domande, rispettivamente il 12 e 26 novembre 2019