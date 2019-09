Milano: depositati quasi 9 mila marchi nel 2019, +7%

Milano è al top in Italia con il 23% del totale che è di 39.509 depositi: precede Roma e Torino. La Lombardia ne conta 11.140. Vengono poi Lazio ed Emilia Romagna. In forte crescita la Campania con Napoli.

Attività sportive, culturali e di divertimento, pubblicità, abbigliamento, ristorazione e prodotti alimentari: sono questi i principali settori di appartenenza, +7,8% rispetto a cinque anni fa. Di queste 11.140 pari al 28% è depositato in Lombardia e, 8.986, con una crescita del 7%.La Lombardia è la prima regione per depositi, seguita a grande distanza da Lazio (5.659), Emilia-Romagna e Piemonte con oltre 6 mila su 40 mila in Italia. Quarta. Vengono poi Roma con 5.055, Torino con 2.697, Napoli con 1.959 cresce del 51,2% in cinque anni, Bologna con 1.218 e Firenze con 1.197. Tra le prime 20 anche le lombarde: Brescia con 507 (+12,2%), Bergamo con 410 (+25%), Monza Brianza con 385 (+33,7%).Emerge da un'elaborazionesu dati Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, primi otto mesi del 2019 e 2018.