A Milano nascono 65 imprese al giorno

nascono 65 imprese al giorno; 23.883 sono le nate nel 2018. Primi settori: lavori di costruzione specializzati con 1.764 imprese iscritte nell'anno, commercio con 1.424 all'ingrosso e 1.306 al dettaglio, consulenza aziendale con 787, ristorazione con 757, le immobiliari con 716. Bene i servizi per la persona con 664,, le imprese per l'ambiente e il paesaggio con 489. Tra i primi settori anche sport con 85 imprese in più e intrattenimento con 82.Emerge da una elaborazione della dallasu fonte registro imprese anno 2018 e 2017.Da un aggiornamento sul secondo trimestre 2019 (marzo – giugno), le iscrizioni sono state circa 8 mila a Milano, Monza Brianza e Lodi, di cui 6 mila a Milano, 15 mila in Lombardia e 92 mila in Italia, un dato in linea rispetto a un anno fa.(erano il 15,7% nel 2017); sono invece 53.680 le attività a guida femminile, pari al 18% del totale (erano il 17,6%); imprese giovanili 24.479, pari all'8% (erano l'8,1% nel 2017). A Monza Brianza stranieri a quota 6.718 imprese (11%); imprese femminili al 18% (11.597); imprese giovanili 5.528 (9%). A Lodi imprese straniere 1.889 (13%); imprese femminili 2.801 (19%), imprese giovanili 1.371 (10%).Le imprese di Milano Monza Brianza e Lodi, di cui 2,2 milioni solo a Milano. Rappresentano il 60% del totale lombardo di 4 milioni e un lavoratore su sette in Italia (14,4%). È il commercio tra ingrosso e dettaglio il settore con il maggior numero di addetti (478 mila di cui 419 mila a Milano) seguito dai servizi alle imprese (445 mila di cui 430 mila a Milano) e dal manifatturiero (451 mila di cui 356 mila a Milano).