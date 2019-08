"Le prospettive per gli scambi internazionali, penalizzate dal protrarsi delle tensioni commerciali e dal rallentamento dell’attività economica in Cina, rimangono negative". A dirlo è la nota trimestrale dell'sull'andamento dell'economia Italiana.Secondo la stima preliminare, nel secondo trimestre 2019,a sintesi di una diminuzione del valore aggiunto dell’industria e di un contenuto incremento in quello dei servizi.A giugno,, dopo l’ampio incremento di maggio, si è ridotto marginalmente in termini congiunturali.A seguito dell’evoluzione positiva nella prima parte dell’anno, a giugno, pur non riducendo il gap con la media dell’area euro.Sotto la spinta dei, a luglio, l’inflazione ha continuato a rallentare e si è ampliato il differenziale negativo con la dinamica dei prezzi al consumo nell’area dell’euro e nei principali partner europei.A luglio, l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha registrato un marcato aumento, diffuso a tutte le componenti. Il recupero della fiducia ha coinvolto anche le imprese a eccezione di quelle manifatturiere.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Se vuoi ricevere le notifiche delle notizie più importanti della giornata iscriviti al canaledial link: t.me/impresacity