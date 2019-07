Startup, Lazio: nasce la "Comunità degli Innovatori"

Da quelli relativi alla Reindustrializzazione a quelli per il Distretto tecnologico per i beni e le attività culturali, da quelli per le startup fino all’innovazione femminile e i centri di ricerca.

che la Regione Lazio ha sostenuto con contributi per



“Quando siamo arrivati alla Regione Lazio, nel 2013, trovammo una manciata di startup: 46. Oggi, dopo nemmeno 6 anni, sono 1048. Un esempio di quando il buon governo sul territorio cambia le cose concretamente. Le chiacchiere e l'odio no”- parole del Presidente della Regione“Le imprese oggi non chiedono soltanto finanziamenti, ma vogliono un’amministrazione che le segua, le supporti e le aiuti a fare rete. Ecco, la Comunità degli Innovatori che noi oggi lanciamo risponde proprio a questa richiesta, alla necessità di dare a questi talenti una casa comune –parole di, assessore allo Sviluppo Economico, che ha aggiunto: oggi partiamo, presentiamo la mappa georeferenziata in cui possono essere localizzate le aziende che fanno innovazione e premiamo quelle che in questi anni hanno presentato progetti e idee all’avanguardia per coniugare tecnologia e sviluppo. Ma è solo l’inizio: qui, nella ricerca e nell’Università, c’è il nostro futuro. E noi vogliamo una politica che guardi al futuro”.

