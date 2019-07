Lavoro, banche: sfida digitale con nuove professioni e servizi

Banche impegnate a promuovere i cambiamenti dei modelli di servizio e delle strategie coerenti con il veloce sviluppo tecnologico e. Cambiano i processi, i prodotti, il mix dei canali di distribuzione e si delineano nuove professioni e nuove competenze in una logica di sviluppo sostenibile che veda sempre al centro le persone. Ciò è funzionale anche ad aumentare l’efficienza, la produttività e la redditività delle banche affinché continuino a svolgere il fondamentale ruolo a sostegno dell’economia, nell’interesse delle imprese e delle famiglie. È il messaggio, in sintesi, espresso in occasione del quattordicesimo“HR2019 – Banche e risorse umane”.In una nota l'ABI sottolinea come "le banche italiane sono già attive nel valorizzare il grandissimo patrimonio informativo di cui dispongono, nella prospettiva di offrire servizi innovativi sempre più rispondenti alle esigenze della clientela"."Per cogliere al meglio le più grandi opportunità offerte dall’innovazione tecnologica occorre tuttavia una stabilizzazione del quadro normativo di riferimento per il settore bancario. Allo stesso tempo occorre realizzare un terreno competitivo livellato seguendo il principio di “stessi servizi, stessi rischi, stesse regole, stessa vigilanza” per evitare privilegi e vantaggi per le grandi multinazionali tecnologiche" continua la nota."In questo contesto, il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro rappresenta una fase fondamentale per conciliare, in modo sostenibile, gli interessi di carattere professionale ed occupazionale dei lavoratori e le esigenze di flessibilità e produttività delle imprese bancarie" conclude l'ABI.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita