Neidei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 – si tratta delle– operano 490 milache danno lavoro a 1 milione e 307 mila addetti, pari al 48,0% dell'occupazione dei territori in esame.Oltre una impresa su cinque (21,6%) è artigiana e l'artigianato dei territori interessati dalla Olimpiadi 2026 dà lavoro a 274 mila addetti. Il peso maggiore di micro e piccole imprese sull'economia del territorio si registra a, Bolzano (69,2%), Trento (67,9%) e Belluno (65,0%).Nel più ampio perimetro delleinteressate dai Giochi le micro e piccole imprese sono 1,3 milioni con una occupazione di 3,4 milioni di addetti, pari al 58,3% degli addetti totali delle imprese.Le Olimpiadi invernali 2026 rappresentano. L'elaborazione dei dati di un sondaggio web dell' Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia realizzato tra il 12 e il 18 giugno 2019 su oltre 800 micro e piccole imprese, ha evidenziato che(29,8%). Quota che si alza al 59,5% se restringiamo il focus d'osservazione alle sole micro-piccole imprese localizzate nei due territori della regione Lombardia direttamente coinvolti, Milano e Sondrio.In relazione allesi evince che le micro-piccole realtà produttive lombarde, che vedono le Olimpiadi 2026 come un'opportunità per il loro business, nel 37,7% dei casi prevedono di poter essere coinvolte direttamente o indirettamente attraverso i propri committenti nella, con una maggiore accentuazione per le imprese dell'Edilizia e delle Installazioni di impianti; nel 29,9% dei casi prevedono di essere coinvolte nell'durante lo svolgimento dei Giochi, con una maggiore accentuazione per le imprese dei Servizi; e nel 27,7% dei casi prevedono di poter partecipare alla, con una maggiore accentuazione per le imprese del Manifatturiero.Per la quasi totalità (94,6%) delle MPI e imprese artigiane lombarde intervistate. In particolare di queste imprese il 56,5% delle MPI identifica, tra le opportunità l'incremento del numero di turisti, il 51,7% il miglioramento delle infrastrutture di collegamento, il 43,0% la riqualifica del territorio, il 38,7% l'incremento della conoscenza delle peculiarità del territorio lombardo e delle sue imprese e il 35,2% la creazione posti di lavoro.