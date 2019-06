Imprese Lombardia: 100 milioni dalla regione per rifinanziare misura 'Credito adesso'

Prevista anche sburocratizzazione della misura per renderla più semplice e utile per chi crea lavoro e occupazione.

Laha approvato una delibera che stanzia 1per assicurare continuità allo strumentosemplificando le modalità di accesso e ampliando la possibilità di concedere finanziamenti alle imprese.La delibera ha l'obiettivo di assicurare la continuità di 'Credito Adesso'da parte delle imprese lombarde ed incrementando il relativo plafond i finanziamenti concedibili. Il provvedimento, inoltre, apporta delle modifiche alla misura, per finanziare le imprese che dimostrino un reale fabbisogno di capitale circolante.liberi professionisti, studi associati, PMI e Mid-Cap, con i seguenti massimali di finanziamento:- da 18.000 a 200.000 euro per i liberi professionisti, gli studi associati e le imprese appartenenti al settore delle emittenti radio-televisive- da 18.000 a 750.000 euro le PMI- da 18.000 a 1.500.000 euro per le Mid-Cap (intese come imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti).