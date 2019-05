Retelit, un’offerta digital per il mondo Finance

. L’operatore propone infatti un’, con un ecosistema di soluzioni integrate. Del resto, c, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento e l'evoluzione dei servizi legati alla sicurezza dei pagamenti, alla dematerializzazione, allo sviluppo di nuove applicazioni e alle forme più evolute di assistenza e interazione con i clienti.Per rispondere a queste esigenze,che, sottolinea una nota, consentono alle aziende Finance di ripensare le proprie architetture informative.ma questa impostazione è ormai superata dal livello di maturità tecnologica delle soluzioni presenti sul mercato, come lain grado di gestire la connessione tra ambienti privati, pubblici e legacy in maniera efficiente e scalabile., soprattutto nella prospettiva dell’open banking delineata dalla più recente direttiva europea in tema di pagamenti digitali;, per garantire la salvaguardia dei dati sensibili dei clienti e delle strutture finanziarie, consentire il monitoraggio costante dei sistemi e un intervento tempestivo in caso di attacchi malevoli o data breach.per collegare e gestire in maniera agile tutte le sedi aziendali, mentre sono anche previste soluzioni per lae processi legati all’utilizzo della carta e unadove testare e sviluppare applicazioni e piattaforme in modo conforme ai nuovi protocolli.“L’era digitale ha radicalmente cambiato le banche e il loro modello operativo, a partire dalle modalità di interazione con il cliente. Sotto il profilo dei sistemi informativi però molto può essere ancora fatto e Retelit, combinando la componente infrastrutturale a quella applicativa, è il partner ideale per rispondere alle esigenze tecnologiche di banche, assicurazioni e operatori finanziari con un’offerta innovativa in grado di supportare i processi di digital transformation, apportando benefici in termini di costo, qualità e scalabilità”, ha sottolineatoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita