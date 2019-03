Italia - Cina, 44 miliardi di scambi nel 2018

I rapporti con lavalgono 17,6 miliardi per lanel 2018,. Cresce l’interscambio regionale, +10,9% in un anno. Si tratta di 13 miliardi di import (+10,5%) e 4,4 miliardi di export (+12,2%). La Lombardia è seguita in Italia da Veneto ed Emilia Romagna (oltre 5 miliardi) e Piemonte con 4 miliardi. Prime a livello nazionale. Vengono poi Torino, Bologna, Treviso e Vicenza.Emerge da un’elaborazione dellaSi stima che le imprese cinesi a partecipazione italiana, con circa 150 mila addetti e un giro d’affari di 22 miliardi di euro. A queste vanno sommate le, che contano circa 8 mila addetti per un giro d’affari di oltre 2,3 miliardi di euro. Nel complesso, il numero di imprese italiane direttamente presenti in Cina o a Hong Kong – con uffici di rappresentanza, joint venture o WFOE – supera dunque di gran lunga le 2 mila unità, dato più che raddoppiato negli ultimi quindici anni. (fonte: Fondazione Italia Cina).Alla fine 2017 invece risultavano direttamente presenti in Italia, attraverso almeno un’impresa, partecipata, di cui 216 cinesi e 84 con sede principale a Hong Kong.Con riferimento alla distribuzione territoriale delle imprese partecipate concentrate. Spicca la, che ospita 214 imprese a capitale cinese, pari al 41,6% del totale;seguono Lazio con 71 imprese, Emilia-Romagna con 46, Piemonte con 40 e Veneto con 36.La Lombardia guida anche(8.357, pari al 32,1% del totale), seguita da Emilia-Romagna (3.846), Piemonte (3.801), Veneto (3.094) e Liguria (2.932); queste cinque regioni pesano da sole per quasi l’85% del totale. (fonte: Fondazione Italia Cina).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita