Lenovo, l’Intelligent Transformation dà i suoi frutti

Yang Yuanqing, Chairman e Ceo di Lenovo

E pure bene. I risultati finanziari del terzo trimestre fiscale, conclusosi il 31 dicembre 2018, sono davvero da record. A iniziare dal(12,8% se si escludono le fluttuazioni dei tassi di cambio), per arrivarenel trimestre, contrapposto alla perdita netta di 289 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente, passando(in crescita del 133% rispetto ai 200 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente): in quest'ultimo caso si tratta di un record assoluto per Lenovo, che si riflette nellaAnalizzando nel dettaglio la nota rilasciata dall'azienda, il(il margine pre-tasse è aumentato del 3,6% anno su anno) con una crescita del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno pari a 1,6 miliardi di dollari di fatturato, con crescite anno su anno in tutte le aree geografiche, con in particolare una crescita a tre cifre in Nordamerica e crescite a due cifre nelle regioni Asia-Pacific, EMEA e America Latina. Inoltre,anno su anno, e ha consolidato la posizione di. Infine, il, con una crescita nel mercato nordamericano di 40 punti superiore alla media del mercato e il fatturato in Cina quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."Quando siamo partiti nel nostro percorso di Intelligent Transformation, il nostro obiettivo è stato di rilanciare e accelerare il business di Lenovo, fornendo ai nostri clienti e partner le migliori tecnologie in termini di smart IoT, infrastruttura intelligente e soluzioni verticali intelligenti. Abbiamo fatto questo e molto di più: la nostra forza e la nostra posizione di azienda tecnologica con la più ampia offerta di tecnologia è fermamente affermata", ha sottolineato