Il messaggio chiave deldi Barcellona è che la giusta combinazione di apertura epermette al mondo SAP di soddisfare meglio le richieste che arrivano dalle aziende utenti. In questo hanno ovviamentedella software house tedesca, che possono sfruttare le opportunità offerte dalle "aperture" delle piattaforme SAP per sviluppare offerte specifiche.A questo scopo SAP ha lanciato unper i partner che intendono sviluppare applicazioni collegate a SAP S/4HANA Cloud. L'idea è quella di realizzare unadestinati a settori specifici, in primis quelli giudicati più critici come i servizi professionali e il manufacturing. Il programma, che prevede anche la commercializzazione congiunta delle nuove applicazioni, parte con un gruppo selezionato di partner. Poi, nella seconda metà del 2019,quelli focalizzati su SAP S/4HANA Cloud.Lo sviluppo dei nuovi microvertical è reso più semplice da un software development kit - il- che comprende moduli e template utili per velocizzare la creazione delle applicazioni. Secondo Beyond Technologies, un partner che lo ha già messo in campo per creare estensioni per SAP S/4HANA Cloud, il software development kitsino alla metà grazie alla generazione automatica di importanti spezzoni di codice.Pur senza un programma specifico, SAP sta spingendo il ruolo dei partner anche nel settore delle. La software house intende infatti dare un impulso allo sviluppo di contenuti specifici per la content library di SAP Analytics Cloud, anche in questo caso con una focalizzazione particolare su SAP S/4HANA. L'obiettivo è incrementare il numero di, grazie al contributo dei partner che mettono a disposizione contenuti legati a particolari mercati o funzioni aziendali.SAP continua poi a collaborare con i partner di grandi dimensioni per ampliare le possibilità di usufruire dei suoi tool. Per quanto riguarda in particolare- che permette di avere un proprio ambiente cloud SAP privato, gestito da SAP o da uno dei suoi partner - le novità (o meglio le conferme) riguardano IBM e Atos.ha esteso l'offerta della Private Edition della SAP Cloud Platform anche al di fuori del mercato nordamericano, seppure limitandola ancora ad alcuni clienti "selezionati" tra quelli ospitati nei suoi datacenter.conferma di voler lanciare lo stesso servizio all'inizio del 2019, destinandolo in particolare aie del Medio Oriente. In questo caso gli ambienti SAP saranno anche collegati ai servizi di analytics dell'offerta Atos Codex