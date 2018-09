Giovani, moda e design: 1000 nuove imprese in Italia in sei mesi Aprono soprattutto a Firenze, Milano, Prato, Napoli, Torino sartorie artigianali, stilisti, ricamatori di alta moda, produttori di borse di lusso e caschi customizzati, progettisti di costumi, disegnatori di cartamodelli o gioielli, assemblatori di cinture in pelle. Mercato e Lavoro Redazione Impresacity

Disegnatori di modelli orafi o cartamodelli, sartorie artigianali, laboratori che producono materiali e tessuti in fibre tecniche, stilisti, ricamatori di alta moda, produttori di borse di lusso o abbigliamento sportivo, progettisti di costumi, assemblatori di cinture in pelle e realizzatori di caschi customizzati: sono oltre mille le imprese di giovani nate nei settori del manifatturiero moda e del design nei primi sei mesi del 2018 in Italia, il 15% delle quali (162) in Lombardia, secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su fonte registro imprese.

Le giovani imprese della moda hanno aperto soprattutto a Firenze, Milano e Prato, circa 70 imprese in ciascun territorio, poi a Napoli, Torino e Padova. In termini di peso sul totale delle imprese del settore iscritte nel 2018, è a Crotone, Vibo Valentia, Catanzaro, Rieti e Imperia che, invece, giovani incidono di più.

Pubblicato il: 21/09/2018