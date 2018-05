Numeri in crescita per l’ottava edizione di SPS Italia

Anche nel 2019, l’appuntamento è sempre per maggio, dal 28 al 30. E viste le premesse dell’ ottava edizione di SPS Italia, svoltasi la scorsa settimana , non è difficile prevedere un successo anche per la nona edizione. Esattamentedove confrontarsi sui temi più sfidanti dell’industria di domani.Tre intensi giorni di applicazioni innovative, dalle quali è emerso il saper fare che accomuna costruttori e fornitori di tecnologia. Ma senza dimenticare il: seminari, convegni e area cultura 4.0 hanno rappresentato un punto distintivo di questa edizione insieme al Digital District. LeAl taglio del nastro hanno presenziato tra gli altri il Ministro delle Finanze dell'Assia Thomas Schäfer, il Presidente e CEO di Messe Frankfurt Wolfgang Marzin e l’, che ha espresso grande soddisfazione: "La tre giorni di incontro e confronto con l’industria italiana ha confermato le aspettative con una crescita di partecipazione in linea con quella degli spazi e del numero di aziende espositrici. I risultati rafforzano ulteriormente la posizione di SPS Italia come primo e unico riferimento sul territorio per la convergenza tra il mondo della produzione e quello delle tecnologie IT. Non più soltanto il luogo dove fare relazione e scoprire le ultime novità tecnologiche del settore ma sempre più una grande piattaforma di opportunità e aggiornamento”.Anche, si è espresso in termini più che positivi: “Grazie a un’importante ripresa degli investimenti per il piano Impresa 4.0, abbiamo realizzato nel settore automazione una crescita del 13,5 per cento in un anno, con un fatturato che vola verso i 5 miliardi di euro. Il nostro comparto sta diventando strategico per la trasformazione del manifatturiero italiano verso il futuro. Restiamo il secondo mercato in Europa dopo la Germania, e nel mondo siamo dietro solo a Stati Uniti e Cina. Quello dell’automazione è un settore in grande salute, che si basa ampiamente anche sull'esportazione, questo ha aiutato i nostri brillanti risultati. Manifestazioni come questa servono ad affrontare al meglio le sfide del futuro".