108 startup create online a marzo: è record

Al 31 marzo 2018 sonole startup innovative costituite attraverso la nuova modalità digitale e gratuita. Quasi, tra quelle avviate nel primo trimestre dell’anno, ha scelto questa opzioneLo evidenzia il nuovo rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato in data odierna dal MISE, in collaborazione conA partire dal 20 lugliole, come definite dal d.l. 179/2012, possono essere costituite online, facendo ricorso a unaa quella tradizionale per. Si tratta di una modalità, in quanto non sono dovuti oneri per la costituzione, e, essendo incentrata sull’utilizzo di unaGli atti fondativi dell’impresa vengono predisposti sulla base di undall’utente, e convalidato con. Se lo desiderano, i contraenti possono avvalersi anche dell’e gratuita della propria Camera di Commercio (ufficio AQI).Il rapporto fa segnare il. Nel solo primo trimestre del 2018 sono statele imprese innovative costituite online: tra queste, bensono state registrate nel solo mese di marzo.Quasi una startup costituita online su quattro (364, 24,4%) ha sede in, che rappresenta la regione più fertile per questa policy.è di gran lunga la prima provincia con 233 startup fondate online, seguita a distanza da Roma, con 142.Al terzo e al quarto posto di questa graduatoria compaiono due province venete,(59) e Verona (39). Ilospita il 9% della popolazione nazionale delle startup innovative, ma se si delimita il perimetro alle sole startup costituite online, l’incidenza sale al 13,5%.Viceversa, alcune aree in cui la presenza assoluta di startup innovative è rilevante registrano un utilizzo ancora piuttosto limitato della nuova procedura: tra queste spiccano, terza e quarta provincia in Italia per numero complessivo di startup, ma fuori dalla top-20 provinciale se si tiene conto delle sole startup costituite online (rispettivamente 16 e 15 a testa).