Laera stata segnalata già nel 2016 come la priorità di gran lunga principale per le imprese che stanno mettendo in atto o in piano progetti IoT , oraconferma il risultato anche in una analisi datata fine 2017. Nella survey Voice of the Enterprise: Internet of Things Vendor Evaluations, la sicurezza è stata segnalata comeda oltre il 55 percento del campione intervistato, distanziando nettamente le altre voci.La sempre maggiore importanza dellaè legata al fatto che - spiega, Research Vice President for Internet of Things di 451 Research - le aziende hanno capito come lapotenziale nelle implementazioni IoT è necessariamente elevata. Questo soprattutto perché aumenta il numero di elementi connessi in rete e gli ambienti IoT uniscono le reti informatiche con quelle di produzione , che già separatamente hanno abbastanza minacce da cui difendersi.Questo scenario ha fatto sì che molte aziende anche leader dei propri settori abbianonei confronti dell'IoT, ritenendo che i rischi siano ancora troppo alti rispetto ai potenziali benefici. Più in dettaglio, le aziende temono soprattutto la mancanza diper gli endpoint IoT, la poca sicurezza delle applicazioni IoT e le vulnerabilità nelle procedure di accesso ai dispositivi e alle applicazioni IoT.La consapevolezza dei problemi di security di molte soluzioni IoT è comunque un fatto positivo, secondo 451 Research. E rappresenta, che se vogliono conquistare nuovi clienti devono puntare proprio sulla maggiore sicurezza delle proprie soluzioni. Questa, la capacità di erogare supporto tecnico di livello e l'affidabilità sul lungo periodo sono stati indicati come i tre principali fattori differenzianti.