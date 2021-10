Home video notizia

Libraesva-Banca Popolare di Sondrio, una partnership 'sicura'

Protezione e archiviazione della mail al centro della partnership tra le due realtà. Piergiorgio Spagnolatti, Head of Infrastructure di Banca Popolare di Sondrio e Rodolfo Saccani, CTO di Libraesva, raccontano gli elementi su cui si fonda la relazione tra le due aziende e i passi futuri della partnership in un cammino di innovazione tecnologica

La posta elettronica non è morta, anzi rappresenta lo strumento di comunicazione principale in un mondo sempre più digitale e interconnesso, in cui i dati e le informazioni presenti in essa devono essere gestiti, protetti e archiviati.

Ne parliamo con Piergiorgio Spagnolatti, di Banca Popolare di Sondrio e Rodolfo Saccani, CTO di Libraesva, unite in una partnership a prova di futuro.

Spagnolatti in particolare descrive il ruolo giocato dall’email in un istituto Bancario come la Banca Popolare di Sondrio, l’esigenza di business e i motivi che hanno portato a scegliere un vendor come Libresva in uno scenario affollato di vendor di sicurezza, li processi di business abilitati e i prossimi step della partnership.

Da parte sua Rodolfo Saccani, CTO di Libresva, spiega la centralità dell’email nell’offerta Libraesva, intorno a cui ha costuito la propria offerta di sicurezza. Evidenziati inoltre gli elementi caratterizzanti e distintivi dell'offerta e le più recenti novità.

Al centro della partnership la relazione tra le persone.

