Lombardia: contributi per progetti R&I tra imprese e partner europei, nell’ambito della Vanguard Initiative

La Vanguard Initiative riunisce le regioni europee all’avanguardia nell’industria e nelle tecnologie innovative, sostenendone le PMI.
È aperto fino al 15 settembre 2025 il Bando “VInnovate Open Call 2025 – Lombardia”: un’iniziativa di Regione Lombardia per aderire, in qualità di membro della Rete Vanguard Initiative, al bando congiunto “VInnovate Call 2025”.
Si tratta di un bando rivolto alle PMI: sostiene infatti con contributi a fondo perduto progetti innovativi di collaborazione interregionale guidati dalle PMI, per contribuire alla transizione verso un’industria più sostenibile, intelligente e meno dipendente.
I consorzi di progetto – per la parte lombarda – saranno composti da almeno una PMI che può collaborare con altre PMI o Organismi di ricerca (Università, Centri di Ricerca/Strutture o Infrastrutture di Ricerca e Tecnologia).
La “VInnovate Open Call 2025” prevede due fasi.
La FASE 1 - gestita dal VInnovate Secretariat - prevede la presentazione della proposta progettuale (Project Fit Form) da parte dei lead partner del partenariato (composto da almeno due soggetti appartenenti a due regioni europee membri della Rete Vanguard Initiative e aderenti al bando congiunto “VInnovate Call 2025”) del progetto.
Le indicazioni su come presentare la domanda si trovano sul sito della Vanguarde Initiative, a questo link.
È importante ricordare che, entro il 15 settembre 2025, il Project Fit Form dovrà essere trasmesso anche all’indirizzo e-mail vinnovatecall_lombardia@regione.lombardia.it.
La FASE 2, gestita da Regione Lombardia, si apre invece dalle ore 12.00 del 17 settembre 2025 ed entro il 15 ottobre 2025.
In questa seconda fase, i soggetti lombardi che hanno presentato la propria proposta possono presentare poi sulla piattaforma Bandi e Servizi (BeS) un’ulteriore documentazione: scheda tecnica, domanda di contributo, lettera di supporto firmata da un Cluster tecnologico lombardo, comunicazione ricevuta dal VInnovate Secretariat come esito della Fase 1.
L’elenco definitivo dei progetti interregionali ammessi al finanziamento sarà comunicato direttamente dal VInnovate Secretariat ai leader dei progetti interregionali selezionati, entro la fine del 2025.
Successivamente, Regione Lombardia provvederà alla concessione dei contributi per i soggetti lombardi coinvolti.