Cresce in Italia la difficoltà nel reperire personale: ingegneri dell'informazione i più richiesti

In Italia è cresciuta dal 45 al 48%, dal 2023 al 2024, la difficoltà di reperimento del personale da parte delle aziende, secondo i dati dell’indagine Excelsior 2024 presentati in anteprima alla Talent Week di Padova.

In Veneto è sempre più difficile, da parte delle imprese che intendono assumere, reperire le figure professionali richieste. Il dato sulla “difficoltà di reperimento” è infatti aumentato dal 50% del 2023 al 51% del 2024, secondo i dati dell’indagine Excelsior 2024 presentati in anteprima alla Talent Week di Padova con un incontro dal titolo “Intelligenza artificiale: nuovi scenari per il lavoro” presso la Camera di Commercio di Padova.

A livello nazionale, secondo i dati Excelsior, la difficoltà di reperimento è cresciuta dal 45% al 48%, e sono aumentati anche la quota di imprese che assumono sul totale di imprese con dipendenti, passata dal 62% del 2023 al 63% del 2024, e il numero di assunzioni previste (da 5 milioni 509 mila a 5 milioni 516 mila). La quota di giovani assunti è invece scesa dal 30% al 29%. La difficoltà di reperimento è dovuta a mancanza di candidati (48%) e a preparazione inadeguata (13%), mentre le altre motivazioni pesano per il restante 4%.

In Veneto le nuove assunzioni previste nel 2024 erano 503mila, in calo rispetto alle 526mila dell’anno precedente, mentre è al contempo aumentata dal 63% al 65% la quota di imprese che hanno assunto, ed è calata la quota di giovani (sotto i 30 anni di età) assunti, passando dal 31% al 30%. Le figure più difficili da reperire in Veneto sono quelle che richiedono un’istruzione terziaria (università, accademie e altri percorsi post-diploma), con il 59% dei casi, mentre per i posti di lavoro per persone con istruzione secondaria o completato la scuola dell’obbligo il tasso di difficoltà nel reperimento scende al 53%.

Le figure con competenze digitali più difficili da trovare

La ricerca ha preso in considerazione le figure professionali più difficili da reperire quando le imprese ricercano con un elevato grado di importanza competenze digitali, come l’uso di tecnologie internet, capacità di gestire e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale.

Le prime 12 figure più difficili da reperire sono gli ingegneri dell’informazione (l’86% delle posizioni aperte faticano a trovare candidati all’altezza), seguiti da matematici, statistici e analisti dei dati (quota di difficoltà di reperimento: 76%), tecnici delle costruzioni civili (74,2%), analisti e progettisti di software (68,7%), tecnici programmatori (68,7%), disegnatori industriali (66,9%), tecnici elettronici (66%), tecnici esperti in applicazioni (65,4%), progettisti e amministratori di sistemi (63,7%), manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura (63,1%), ingegneri industriali e gestionali (59,3%) e ingegneri energetici e meccanici (56,5%).