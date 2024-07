Sondrio: al via il Bando export 2024

Sono ammissibili a contributo i progetti che mirano alla crescita dell’internazionalizzazione attraverso l’inserimento in azienda di figure professionali qualificate

Aumentare la competitività delle micro, piccole e medie imprese sui mercati esteri tramite un accompagnamento e un supporto qualificato soprattutto per quelle che esportano occasionalmente.

Questo è l’obiettivo del bando “Export 2024”, promosso da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, a cui aderisce anche la Camera di commercio di Sondrio con un fondo da € 25.000.

La misura, al via oggi 4 luglio, ha una dotazione complessiva di € 1.570.000, con una quota di € 50.000 a disposizione per le aziende della provincia di Sondrio, e si rivolge alle micro, piccole e medie imprese con una quota di export inferiore al 20% del volume d'affari, che non abbiano percepito, nei due anni precedenti, analoghe agevolazioni e/o incentivi regionali concessi da Regione Lombardia o da Unioncamere Lombardia.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, con un investimento minimo pari a € 10.000 e massimo pari a € 30.000.

Sono ammissibili a contributo i progetti che mirano alla crescita dell’internazionalizzazione attraverso l’inserimento in azienda di figure professionali qualificate (Manager Esperto di processi di Import Export e internazionalizzazione “EXIM Manager”, Temporary Export Manager “TEM”, Digital Export Manager “DEM”) in grado di elaborare una strategia di sviluppo aziendale volta a far crescere le imprese sui mercati esteri, internazionalizzando il proprio prodotto e sfruttando le opportunità, anche digitali, che il mercato globale offre.

Sono quindi ammissibili, a titolo esemplificativo, attività di analisi e ricerche di mercato, azioni di individuazione di potenziali aree e mercati di interesse, identificazione di nuovi clienti, definizione di piani di sviluppo per l’export, assistenza alla contrattualistica internazionale, marketing online, predisposizione della strategia di espansione, strutturazione o rafforzamento di un team aziendale dedicato all’internazionalizzazione, sviluppo o accrescimento delle competenze interne.

I progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2024, con spese sostenute, quietanzate e rendicontate entro la stessa data, salvo proroghe.

Nel 2023 la provincia di Sondrio ha consolidato la cifra record di 972 milioni di euro di esportazioni, con un incremento del 7,2% rispetto al 2022, secondo miglior risultato a livello regionale, trainato dagli incrementi a due cifre di macchinari e apparecchi (+20,7%) e mezzi di trasporto (+21,3%). Le potenzialità di sviluppo internazionale possono interessare molteplici settori e categorie merceologiche e, con questa misura, vogliamo appunto aiutare le imprese ad individuarle ed a pianificare le azioni più opportune. In particolare ci rivolgiamo alle imprese che intendono compiere il primo passo verso una strategia di internazionalizzazione di successo – commenta la presidente Loretta Credaro.

L’iniziativa è finanziata dall’Amministrazione provinciale sui fondi AQST 2023 – Demanio Idrico 2022.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 4 luglio 2024, fino alle ore 12.00 del 16 settembre 2024 (salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili), esclusivamente in modalità telematica; tutte le informazioni sono disponibili sul sito camerale.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici fissando un appuntamento tramite l’agenda Servizi Online – Sezione bandi e contributi.