Industria Felix: in Lombardia l’87,5% delle imprese fa utili

Fatturato in crescita del 27,1% nella regione: Brescia è la provincia che cresce di più con il 33,6%, poi Milano che con il 28,7% traina la regione.

In Lombardia l’87,5% delle società di capitali con sede legale nella regione e fatturati sopra il milione di euro hanno prodotto utili. I ricavi delle imprese nella regione sono cresciuti del 27,1%, attestandosi a 1.628 miliardi di euro, in particolare si sono distinte le province di Brescia con +33,6% e 157,5 miliardi e Milano, +28,7% ma con un valore assoluto di 1.102 miliardi, poco più di due terzi del fatturato regionale, che consente di trainare le performance della Lombardia. A seguire ci sono le province di Lecco (27,4% con 23,2 miliardi), Sondrio (25,7% con 7,1 m), Bergamo (23,7% con 101,6 m), Lodi (22% con 8,7%), Cremona (21,4% con 23,1 m), Varese (19,5% con 40,2 m), Pavia (18% con 13,6 m), Mantova (17,5% con 51,7 m), Como (16,5% con 26,7%), Monza e Brianza (15,7% con 72,7 m). Brescia e Milano sono anche le province con la miglior crescita di addetti, rispettivamente col 7,1% e 251mila unità e 7% con 1,8 milioni unità.

È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci delle imprese nell’anno fiscale 2022 realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved, che sarà presentata più dettagliatamente mercoledì pomeriggio 10 aprile (ingresso su invito) a Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, sede di Regione Lombardia, in occasione del 55° evento Industria Felix, 8a edizione de “La Lombardia che compete”, seconda delle sette tappe del tour 2024, presentato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave. Saranno premiate le 44 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Lombardia. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Mediolanum Private Banking (Monica Lanzi wealth advisor), Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, Plus Innovation, M&L Consulting Group.