FibreConnect e Tiscali: partnership per portare la fibra ottica nelle Aree Industriali e Artigianali italiane

FibreConnect si occuperà dello sviluppo della rete. Tiscali Italia sarà invece responsabile dell’implementazione dei servizi di connettività a valore aggiunto, con l’obiettivo di diventare l’operatore di riferimento nel territorio.

FibreConnect e Tiscali Italia annunciano un accordo di natura strategica con l’obiettivo di portare la banda ultra larga nelle Aree Industriali e Artigianali in Italia (AIA). La partnership consentirà di implementare servizi per la connettività che oggi sono fondamentali per l’innovazione delle imprese italiane, anche nell’ottica di dare valore agli investimenti realizzati o programmati nelle direzioni dell’Industria 4.0, sfruttando i benefici offerti da servizi come Cloud, Smart Manufacturing e Internet of Things (IoT).

L’accordo tra FibreConnect e Tiscali prevede, in una prima fase, la copertura di migliaia di Piccole e Medie Imprese localizzate in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Puglia, realizzando, in tempi brevi, infrastrutture fondamentali per lo sviluppo dei territori. Successivamente, la collaborazione verrà estesa ad altre Regioni per aumentare ulteriormente la copertura della banda ultra larga nelle aree industriali che rappresentano il cuore pulsante dell’economia del nostro Paese.

In Italia, oggi, sono circa un milione le imprese che operano all’interno delle AIA e che hanno bisogno degli strumenti necessari per sbloccare tutto il loro potenziale di innovazione. La partnership strategica avrà dunque un ruolo fondamentale per l’accelerazione dello sviluppo della rete nelle aree prescelte.

Secondo i dati del Report ISTAT “Imprese e ICT” relativi al 2022, solo il 13,2% delle Piccole e Medie Imprese in Italia (con oltre 10 dipendenti) ha accesso a connettività ad almeno 1 Giga. Il restante 82,8% può contare su una banda larga fissa che assicura una velocità pari ad almeno 30 Mbit/s, non adeguata alle esigenze di connettività delle imprese oggi. Tutto ciò a fronte di un incremento della domanda di accesso a Internet per scopi lavorativi: le PMI in Italia in cui più del 50% degli addetti hanno accesso a Internet per scopi lavorativi sono aumentate del 23% circa rispetto al 2019.