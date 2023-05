She’s Next, il programma di Visa a supporto dell’imprenditoria femminile, arriva in Italia

Alle tre imprenditrici più meritevoli, beni e servizi fino a 10.000 euro, oltre a opportunità di formazione, networking e tutoring attraverso le piattaforme Visa dedicate alle PMI e con esperti dell’azienda.

In Italia, le donne sono fortemente sottorappresentate sia a livello imprenditoriale, dove costituiscono solo il 22% degli imprenditori italiani contro una media UE che si attesta al 32%, sia a livello di posizioni aziendali: meno di un terzo occupa ruoli di leadership (32%).

Per tenere i riflettori accesi su questo tema e sostenere una maggiore inclusione delle donne nel tessuto economico del Paese e nel mercato del lavoro, da oggi prende il via in Italia She’s Next, il programma globale di Visa che mira supportare e favorire l’imprenditoria femminile, fornendo opportunità di formazione, networking e tutoraggio. In particolare, la prima edizione di She’s Next in Italia si apre con il lancio di una selezione di tre imprenditrici. Verranno individuate tre candidature che si segnalano in modo particolare per avere contribuito all’economia italiana nel periodo post Covid e sviluppato progetti e strategie innovative negli ambiti dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato: queste riceveranno beni e servizi per un valore netto fino a 10.000 euro per sviluppare e rendere più competitiva la loro impresa, insieme a opportunità di formazione e tutoring attraverso le piattaforme Visa dedicate alle PMI e alle competenze di esperti Visa e dei partner di progetto.

Da una ricerca Visa emerge come di fronte alle sfide imposte dall’attuale contesto geopolitico, le imprese femminili abbiano reagito in modo positivo. Sebbene i costi siano aumentati per il 61% delle intervistate, solo il 10% ha dovuto ridimensionare le operazioni, e ridurre la forza lavoro (9%), mentre il 3% ha ottenuto maggiore sostegno dal governo.

Le candidature sono aperte a tutte le donne imprenditrici con residenza in Italia e alle socie amministratrici fondatrici di società fino a 10 addetti e massimo 2 milioni di euro di fatturato che abbiano almeno una donna fra i soci amministratori fondatori, massimo 10 addetti nel proprio organico, un sistema di pagamento elettronico e una presenza digitale. Le candidature potranno essere presentate dal 16 maggio fino al 29 giugno seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.shesnext.it, dove è consultabile il regolamento completo. Le imprenditrici più meritevoli saranno premiate nel corso di un evento dedicato all’interno del Festival “Il Tempo delle Donne”, organizzato in Triennale Milano a settembre 2023 da Corriere della Sera co-promotore del progetto She’s Next, insieme a Visa.