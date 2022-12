Amazon: digitalizzate oltre 35.000 PMI italiane in due anni

Nel corso del 2022 il programma “Accelera con Amazon” ha erogato circa 13.000 ore di lezioni online, supportando più di 25.000 piccole e medie imprese e startup italiane che hanno beneficiato del progetto a titolo gratuito.

Nel corso del 2022, il programma di formazione gratuito “Accelera con Amazon” ha superato l’obiettivo prefissato di accompagnare ulteriori 20.000 piccole e medie imprese italiane e startup nel loro percorso di digitalizzazione, supportando oltre 25.000 imprenditrici e imprenditori del nostro Paese, per un totale di più di 35.000 realtà dal lancio del programma, a novembre 2020.

Grazie alla collaborazione offerta da partner istituzionali d’eccezione, nel corso del 2022 Accelera con Amazon ha erogato alle PMI e startup italiane aderenti al programma circa 13.000 ore di lezioni online, con 13 webinar e 5 bootcamp. Questo percorso di formazione ha permesso ai partecipanti di conoscere i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita utili a distinguersi nel digitale. Della totalità delle realtà aderenti, oltre il 65% ha avviato il proprio business online; oltre il 55% ha esteso la propria offerta a livello internazionale.

A livello regionale, il 18% delle PMI coinvolte viene dalla Lombardia, l’11% dall’Emilia-Romagna e il 10% dalla Campania.

Questi i risultati raggiunti nel 2022 nel nostro Paese attraverso il programma di formazione “Accelera con Amazon”, in un contesto in cui, secondo i dati DESI 2022, rispetto alla media degli altri Paesi europei, l’Italia registra livelli di competenze digitali di base e avanzate molto bassi, con oltre il 58% degli italiani tra i 16 e 74 anni che non possiede alcuna competenza digitale di base. Si tratta di un’evidenza che porta a sottolineare quanto il tema delle competenze e della formazione siano centrali, in qualità di volano per l’innovazione e per la crescita delle imprese e del tessuto imprenditoriale italiano.

Dal lancio del programma di formazione, avvenuto a novembre 2020 (in piena pandemia), sono diversi i partner con cui Amazon ha collaborato per supportare le PMI ad acquisire le competenze più adeguate per iniziare a vendere online ed estendere la propria offerta anche oltre i confini del territorio nazionale. Tra questi ICE, POLIMI Graduate School of Management, Netcomm, Confagricoltura, Confcommercio Giovani Milano, Regione Marche, Conflavoro PMI, Regione Sicilia, Regione Liguria, Regione Abruzzo, Regione Umbria e molti altri.