Da Mediocredito Centrale e Credimi 26,6 milioni per le PMI del meridione

Operazione di cartolarizzazione sottoscritta per 25 mln da MCC e 1,6 mln da Credimi. Finanziamenti destinati prevalentemente alle PMI di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Mediocredito Centrale e Credimi hanno siglato un accordo per finanziare il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese. L’operazione prevede lo stanziamento di 26,6 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro da parte di Mediocredito Centrale e di ulteriori 1,6 milioni da parte di Credimi, che verranno utilizzati principalmente per portare liquidità alle imprese operanti nel Sud Italia e nelle isole, e in particolare nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’emissione andrà a finanziare le PMI attraverso la sottoscrizione dei veicoli di cartolarizzazione di Credimi. Potranno accedere ai finanziamenti società di persone (SAS e SNC) e di capitali (SRL e SPA), con almeno due anni di vita, attraverso una procedura totalmente digitalizzata, una richiesta compilabile in pochi minuti sul sito web di Credimi, accessibile da qualsiasi device.

L’esito della richiesta, completo di preventivo con costi, piano di ammortamento e importo finanziabile, viene comunicato in tre giorni lavorativi a tutte quelle imprese valutate positivamente da Credimi. I finanziamenti, fino a 2 milioni di euro, avranno una durata di 5 anni di cui 1 anno di preammortamento, e saranno coperti dal Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da MCC per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

