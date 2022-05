Campania: una Call for Innovation per l'Agrifood

Agrifotoi avvia una Call per le startup e PMI innovative focalizzate sull'applicazione delle nuove tecnologie in campo agroalimentare

L'Agrifood italiano dovrà affrontare profonde trasformazioni nel prossimo futuro e guarda alla digitalizzazione come a uno strumento fondamentale attraverso cui spingere la propria evoluzione. Questo vale per alcune Regioni più di altre. E proprio in una delle regioni più "sensibili" al tema - la Campania - nasce una nuova iniziativa per spingere l'innovazione in campo agroalimentare.

Agrifotoi - associazione temporanea d’impresa costituita dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Digital Magics, Universitas Mercatorum, Riformed - ha infatti lanciato la Call for Innovation “Agrifood e Turismo: percorsi di Open Innovation nell’Ecosistema Imprenditoriale Campano” rivolta a startup e PMI innovative in grado di portare innovazione nell’agrifood e nel settore turistico della Regione Campania.

La Call for Innovation lanciata da Agrifotoi si rivolge a tutte le startup e PMI innovative che sviluppano tecnologie per la digitalizzazione dei processi agricoli per rendere la produzione sostenibile e tracciabile e assistere l’agricoltore nella gestione della coltivazione. Rientrano in questo ambito, ad esempio, le tecnologie per interventi agronomici automatici, il controllo da remoto con droni, i macchinari connessi, la creazione di modelli previsionali, le tecnologie per raccogliere i dati della produzione in tempo reale, il tracciamento della materia prima e delle sue lavorazioni.

Tradotto in tecnologie specifiche, tutto questo mette tra l'altro in gioco AI, blockchain, automazione, sensoristica, data analytics, image recognition. Oggetto della call sono, inoltre, le realtà che sviluppano progetti per rinnovare la filiera produttiva - lavorazione del prodotto, confezionamento, distribuzione - in termini di sostenibilità e circolarità.

Le startup e PMI innovative interessate possono candidarsi alla Call for Innovation tramite il form presente nel sito www.agrifotoi.it, entro il 23 giugno 2022. Fra tutte le candidature ricevute, dieci startup e PMI innovative verranno selezionate da una giuria formata da Digital Magics e Agrifotoi, per accedere a un percorso di formazione.

Le dieci startup presenteranno poi i loro progetti all’Innovation Day: da due a un massimo di quattro accederanno così alle fasi di Co-Design e di Business Acceleration per la realizzazione di una sperimentazione che contamini la competenza della startup/PMI innovativa con quella delle aziende partner. A conclusione del percorso è previsto un evento finale in cui i risultati della sperimentazione verranno presentati a business angel e investitori.