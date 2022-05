Aeronautica e Industry 4.0 si combinano in Campania

Leonardo è capofila di un programma di sviluppo finanziato dal MiSE, per il potenziamento e l'innovazione della filiera campana in campo aerospaziale

Parte negli stabilimenti Leonardo di Pomigliano d’Arco e Nola un programma di sviluppo legato all'applicazione delle tecnologie e degli approcci Industry 4.0 in campo aeronautico. Il programma nasce da una proposta di Leonardo stessa, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e altre società presenti sul territorio. Il programma può contare su finanziamenti per complessivamenti 163 milioni di euro, di cui 85 a carico del MiSE.

Gli stanziamenti serviranno a sostenere progetti di investimento industriale, ricerca e sviluppo sperimentale nei due stabilimenti Leonardo. Qui verranno rinnovati gli impianti e i macchinari con tecnologie Industry 4.0, al fine di ampliare le linee produttive e di assemblaggio destinate alla realizzazione della fusoliera del velivolo regionale da trasporto commerciale ATR.

L’obiettivo è creare una fabbrica digitalizzata, resa competitiva dalla virtualizzazione e automatizzazione dei processi e dei prodotti. Questo attraverso l’implementazione di sistemi ciberfisici, soluzioni IoT, Big Data, intelligenza artificiale, robotica e gestione intelligente dell'energia. Verranno inoltre sperimentati e sviluppati modelli organizzativi innovativi che, spiega il Ministero "garantiranno la centralità del fattore umano nei nuovi processi produttivi".

Con la realizzazione del programma d’investimento in Campania, Leonardo punta inoltre a migliorare la propria competitività nel mercato aeronautico globale.

"Dagli investimenti in ricerca e sviluppo passa il rilancio del settore aeronautico, che è stato tra quelli più penalizzati durante la pandemia", ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti. Sempre secondo il ministro, il territorio campano "può contare su competenze altamente specializzate e un tessuto produttivo all'avanguardia, in cui è presente un’azienda leader del settore come Leonardo in grado di sviluppare sinergie di filiera".