Home news notizia

TIM e Confartigianato Siena: accordo per favorire l’innovazione delle imprese locali

L’intesa ha l’obiettivo di supportare le imprese associate della provincia toscana nel percorso di trasformazione digitale.

TIM e Confartigianato Siena hanno siglato un accordo di collaborazione per favorire l’adozione di soluzioni digitali rivolte alle imprese della provincia toscana.

L’accordo, siglato da Mario Cerri, Presidente di Confartigianato Siena, e Mauro Manzuoli,Responsabile Sales Small Business Centro di TIM, ha l’obiettivo di supportare le imprese associate nel percorso di trasformazione digitale attraverso l’adozione di servizi e piattaforme tecnologiche di nuova generazione in grado di rispondere alle rinnovate esigenze del settore.

L’intesa consentirà di sostenere lo sviluppo e aumentare la competitività delle imprese in un momento di grande e rapida trasformazione. In particolare, TIM metterà a disposizione le proprie soluzioni di connettività e servizi avanzati facenti parte del progetto ‘Smart District’ rivolto allo sviluppo dell’imprenditoria dei distretti industriali, avvalendosi delle competenze specializzate di Noovle per le soluzioni Cloud e di edge computing, Olivetti per l’Internet of Things, Telsy per la Cybersecurity e Sparkle per i servizi internazionali.Grazie a questo accordo gli associati a Confartigianato Siena potranno usufruire di condizioni particolari per l’utilizzo di applicazioni e servizi offerti da TIM.

