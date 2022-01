Veneto: contributi alle aggregazioni di impresa per progetti di ricerca e sviluppo

Dalla Regione un sostegno alle aziende e agli organismi di ricerca che sono attivi e operativi nel territorio.

. È richiesto verbale d’assemblea del consorzio/società che autorizzi il legale rappresentante alla presentazione della domanda e che contenga l’individuazione delle singole imprese partecipanti al progetto; Associazione Temporanea di Scopo (ATS), obbligatoriamente costituita con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata secondo il modello allegato al bando.

40% alle PMI e agli organismi di ricerca,

20% alle grandi imprese.

Lamette a disposizionerealizzati da aggregazioni di imprese, al fine di promuovere la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo. Possono presentare domanda di contributo leindicati nel bando (anche grandi aziende in misura non superiore al 30%) e costituite in una delle seguenti modalità:L’aggregazione deve inoltre prevedere ilcon un’unità operativa attiva in Veneto e iscritto nel portale regionale Innoveneto, www.innoveneto.org. Le aziende potranno ricevere il sostegno per realizzare(con i 4 ambiti di specializzazione Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries) e che prevedono l’introduzione nei sistemi produttivi di prodotti e impianti “intelligenti”, dispositivi avanzati, di virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza.Le agevolazioni saranno concesse nella forma di, in una percentuale che varia in base alla tipologia del partecipante:Le domande possono essere presentate, attraverso il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU), www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu con le modalità previste dal bando pubblicato sul sito della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it.