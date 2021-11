Microsoft, le competenze digitali per crescere

Con 2 milioni di persone formate al proprio attivo, il piano Ambizione Italia #DigitalRestart rilancia con nuovi obiettivi e ulteriori partnership

. Ha raggiunto questa quota il numero dellenell’ambito dell’iniziativa di Microsoft lanciata due anni fa . La, portando così l’azienda ad anticipare il suo obiettivo di formare 3 milioni di persone entro settembre 2022, come è stato annunciato a fine novembre durante l’evento, dedicato alle iniziative di Microsoft Italia e dei suoi partner a supporto della diffusione di competenze digitali.“Quando abbiamo lanciato il piano Ambizione Italia #DigitalRestart, tra le intenzioni c’era anche quella di contribuire a colmare lo skill gap tra domanda e offerta. E oggi, sulla base dei risultati ottenuti, visto che l’obiettivo iniziale di1,5 milioni di persone è stato abbondantemente superato, abbiamo deciso dientro il prossimo settembre, sempre con la formazione ampia da noi proposta, con corsi digitali e in presenza", ha spiegato, sottolineando che “tra gli insegnamenti che abbiamo ricavato da questa esperienza, spicca in primo luogo che, per quanto ambiziosi, si tratta di obiettivi che possono essere raggiunti, grazie anche all’ampio numero di persone che dedicano tempo alla formazione continua, e soprattutto che ‘l’unione fa la forza’, perché: possiamo davvero continuare a dare opportunità alle persone e al Paese”.Nel dettaglio, ha proseguito, oggi “il nodo cruciale è dato dalle competenze digitali, su cui si investe ancora troppo poco:per fare leva sul digitale per garantire un business che sia più sostenibile, sfida globale davvero urgente. Grazie ai fondi previsti dal Pnrr destinati alla formazione del capitale umano, abbiamo davanti a noi un’opportunità senza precedenti, ed è per questo che insieme ai nostri partner mettiamo a disposizione una piattaforma completa e scalabile con programmi di formazione e innovazione tecnologica per aiutare le imprese di tutti i settori e tutti i professionisti ad accelerare sul digitale e crescere”.Più specificamente, nel quadro di Ambizione Italia #DigitalRestart, Microsoft Italia si avvale della collaborazione dell’ecosistema di partner per lo sviluppo delle, ovvero corsi di formazione e aggiornamento per i giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro e per i professionisti già affermati attraverso le quali acquisire competenze digitali avanzate, richieste dalle aziende e non ancora disponibili sul mercato.Nel solo 2021, è stato sottolineato, sono statele Academy avviate con i partner distribuiti su tutto il territorio italiano che hanno visto il, tra studenti, neo diplomati, neo laureati e professionisti.per acquisire competenze digitali avanzate su, programma gratuito offerto da Microsoft Italia per aiutare le aziende a far crescere il proprio business attraverso il cloud. In totale sonole persone che hanno ottenuto una certificazione sui programmi e applicazioni Microsoft.Da oggi, fa sapere l'azienda, si aggiunge anche la, il primo, tema sempre più cruciale anche nel mondo del lavoro. Il corso, Microsoft ESG Academy, in partenza il prossimo anno in modalità self learning e webcast a cura del partner ESGacademy, consentirà ad aziende, studenti e persone in cerca di occupazione di avvicinarsi al mondo della sostenibilità e delle tecnologie per supportare le organizzazioni in questa sfida globale.Anche sul fronte delle nuove applicazioni create con strumenti di sviluppo Microsoft, partiranno nelle prossime settimane e agli inizi del 2022 a Bari, Milano, Roma, Padova, Napoli e Torino i corsi per diventare Sviluppatore in collaborazione con, la fondazione no-profit fondata nel 2014 dae che oggi opera in 16 Paesi. Il percorso, della durata di 14 settimane e indirizzato a giovani dai 18 ai 29 anni, è completamente gratuito e consentirà di formare figure professionali in grado creare siti e applicazioni web in tutte le sue componenti. A chiusura del corso, a tutti gli studenti è garantito almeno un colloquio di lavoro con aziende partner del progetto alla ricerca di queste professionalità.Non solo: Microsoft Italia ha anche annunciato l’avvio di nuovi percorsi di formazione in collaborazione con, nell’ambito dell’, progetto di esperti nell’ambito delle risorse umane e dell’Information Technology per promuovere skill tecniche e trasversali con l’obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti. Non solo l’acquisizione di– in particolare per approfondire tecnologiededicati allecon contenuti specifici e trasversali su determinati ruoli aziendali come il consulente, il project manager o l’account manager e training specifici per potenziare le propriein ambito comunicazione, collaborazione e dinamiche di team work. In particolare nei prossimi mesi saranno avviati percorsi per formare figure professionali junior, con l’obiettivo di agevolarli nell’ingresso nel mondo del lavoro.Inoltre, dopo una prima fase del programma formativo che ha coinvolto la Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro (COL) diCapitale, la città die la città diverrà avviato con modalità specifiche anche aIl progetto, nato dalla ormai consolidata collaborazione di Microsoft Italia esi traduce in un percorso di formazione per intercettare i giovani e i cittadini che maggiormente hanno bisogno di integrare competenze, approfondire o esplorare ambiti professionali ancora sconosciuti per potersi inserire in modo efficace nel mercato del lavoro.per supportare la crescita delle Piccole e Medie Imprese, combinando competenze digitali e finanziarie, anche con un piano strutturato per sostenere e formare le imprese, fornendo competenze, tecnologia, strumenti per una crescita sostenibile.Infine, durante l’evento è stato ribadito che Microsoft Italia continua la collaborazione con, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e conferma anche per questo anno accademico, ampliandone lo scopo, una iniziativa volta ad aiutare l’incontro di domanda e offerta tra aziende alla ricerca di professionisti del digitale e studenti e neolaureati alla ricerca di un’occupazione.