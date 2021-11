Home news notizia

Lombardia: nel 2022 PIL al +4,7%, sopra ai livelli pre-Covid

Presentati i dati dell’Osservatorio economia e territorio della CNA Lombardia. Proiezioni 2022 Lombardia: Investimenti +6,7%, Consumi +5%. Export 2021 Lombardia: nel primo semestre +3,3% sul 2019.

Dopo il +6,4% di proiezione per il 2021, il PIL 2022 della Lombardia dovrebbe crescere di un ulteriore 4,7%, riportando così l’economia della Regione al di sopra dei livelli pre-Covid del 2019. Di pari passo vola anche ilSuperbonus, che da maggio 2021 fa segnare un +321% di interventi per un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Sempre sul fronte economico lombardo bene anche gli investimenti complessivi che si attestano su un +15,3% nel 2021 e un +6,7% nel 2022, mentre i consumi restano prudenti, ovvero sotto del 6% rispetto al 2019 e anche nel 2022, pur con un +5%, non torneranno ai livelli pre-Covid. In sofferenza il settore turistico, che nei primi otto mesi del 2021 registra sì un +24% rispetto al 2020, ma resta molto lontano dallo stesso periodo del 2019 (-56%).

Sono questi i risultati presentati questa mattina in conferenza stampa nel quinto Focus relativo all’impatto del Covid 19 sull’economia del territorio e sul sistema casa, secondo quanto emerso dallo studio effettuato dall’Osservatorio Economia e Territorio del Centro Studi Sintesi per CNA Lombardia.



PROSPETTIVE RIPRESA 2021 e 2022 IN LOMBARDIA



PIL +6,4% (proiezione 2021), +4,7% (proiezione 2022)

Le ultime proiezioni delineano un quadro economico in sensibile miglioramento rispetto alle stime di luglio. Nel 2021 il PIL della Lombardia dovrebbe crescere del 6,4% riducendo il gap rispetto al periodo pre pandemia a «soli» 3,4 punti percentuali. Per il 2022 si attende un’ulteriore crescita del PIL del 4,7%, portando l’economia regionale ad un livello superiore a quello del 2019.



INVESTIMENTI +15,3% (proiezione 2021), +6,7% (proiezione 2022)

Il trend degli investimenti in Lombardia conferma sostanzialmente le stime precedenti: per il 2021 le proiezioni indicano una crescita del 15,3 %, livello che consente alla Lombardia di recuperare ampiamente laflessione subìta nel 2020. Nel 2022 si attende un ulteriore incremento della dinamica degli investimenti, valutata nell’ordine del +6,7%.



CONSUMI +5,4% (proiezione 2021), +5% (proiezione 2022)

Sulla base delle ultime proiezioni, il 2021 dovrebbe chiudersi con una ripresa dei consumi delle famiglie del 5,4% in significativo miglioramento rispetto alle stime precedenti. tuttavia, i consumi sono ancora inferiori rispetto al 2019 (+6,1%). Nel 2022 i consumi in Lombardia dovrebbero crescere del 5%, ancora lontani dai livelli pre-Covid.



EXPORT +3,3% (Giugno 2021, variazione rispetto al 2019)

Nel primo semestre 2021 i comparti manifatturieri registrano un aumento del valore delle esportazioni del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. in Lombardia il trend positivo riguarda soprattutto l’agroalimentare, nonché i comparti della metallurgia-metalli e della chimica-gomma-plastica. diversamente, sistema moda e altre produzioni fanno segnare una flessione dell’export anche nel 2021.



IMPRESE ATTIVE +1,2% (Settembre 2021, variazione rispetto a fine 2019)

In un contesto di incremento del numero di imprese, vi sono dei settori in calo come manifattura, commercio turismo e agricoltura. diversamente, figurano i n crescita i servizi, l’edilizia e i servizi alla persona.



MOVIMENTO TURISTICO +24% (agosto 2021, variazione sul 2020), -56% (agosto 2021, variazione sul 2019)

Nei primi otto mesi del 2021 il numero complessivo di arrivi turistici in Lombardia ammonta a 5,2 milioni, con un incremento del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, il confronto con i dati del movimento turistico pre-pandemia evidenzia l’entità del gap da colmare: da gennaio ad agosto 2021 gli arrivi in Lombardia sono inferiori del 56% rispetto allo stesso periodo del 2019.

