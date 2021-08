Home news notizia

Da Regione Lombardia i primi 110 milioni di euro per le imprese lombarde

Gli investimenti aumenteranno nelle prossime settimane grazie ai bandi che sono in via di aggiudicazione, tra i quali ‘Soluzione Innovativa 4.0’.

Sono circa 110 milioni di euro le risorse messe in campo da Regione Lombardia negli ultimi mesi per le imprese lombarde. Nello specifico si tratta di oltre 73 milioni di euro concessi a fondo perduto. A questi vanno sommati quasi 37 milioni erogati con finanziamento. Si tratta di investimenti che hanno riguardato 15.756 imprese.

Le risorse a fondo perduto concesse dalla Regione hanno permesso un investimento totale di oltre 180 milioni di euro. La provincia con il maggior numero di imprese beneficiarie è quella di Milano (6.022). Seguono poi quelle di Brescia (2.112) e di Bergamo (1.441).

“In questi mesi – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi – abbiamo messo in campo tutte le risorse che avevamo a disposizione per aiutare aziende e lavoro. Conterà verificare il moltiplicatore economico delle risorse erogate e intanto andiamo avanti con il cambiamento. Tenendo conto che fisco e approvvigionamento delle materie non dipendono dalla Regione continuiamo il lavoro introducendo sostegni alla competitività, all’innovazione e alla produttività. Lo scopo è infatti quello di velocizzare il raggiungimento degli obiettivi che si sono prefissati i nostri imprenditori. Aiutare le imprese vuol dire sostenere il lavoro”.

Di questi 110 milioni, quasi 38 sono stati erogati attraverso ‘Al Via’. La nuova misura è nata infatti con l’obiettivo di sostenere i nuovi investimenti legati ai protocolli di sicurezza sanitaria per l’efficienza della produzione delle imprese. Grazie invece a ‘Credito Adesso Evolution’ sono arrivati oltre 22 milioni. Lo strumento finanzia infatti il fabbisogno di capitale circolante delle imprese, professionisti e associati della Lombardia.

In più 11,5 milioni, a fondo perduto, derivano dai bandi ‘Sì Lombardia’ dedicato ai lavoratori con partita Iva e da quello per le filiere di economia circolare. Quest’ultimo tra l’altro è realizzato in collaborazione con Unioncamere e Camere di commercio. Tutto ciò per sostenere la competitività e l’indotto delle imprese. Altri 14 milioni derivano poi dalla misura ‘Digital Business’ per supportare l’innovazione e la digitalizzazione per la crescita delle attività economiche e imprenditoriali. Gli ulteriori finanziamenti regionali derivano da altre misure. Tra queste ‘Credito Ora’, che supporta le micro e piccole imprese dei settori della ristorazione e delle attività storiche di tradizione della Regione Lombardia. Da ricordare inoltre ‘Internazionalizzazione Plus’ che promuove il tessuto economico lombardo sui mercati esteri. È infatti una forma di sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo. Rappresenta inoltre la possibilità di concessione di contributi per la partecipazione delle Pmi alle fiere internazionali in Lombardia.

Inoltre gli investimenti aumenteranno nelle prossime settimane grazie ai bandi che sono in via di aggiudicazione. Tra questi il ‘Fondo della capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde’, il bando cioè per sostenere la patrimonializzazione delle imprese. C’è poi quello dedicato ai percorsi di accompagnamento delle imprese all’estero e quello a favore degli intermediari di commercio. Sono inoltre già pronti strumenti che verranno messi a disposizione delle imprese nei prossimi mesi.

Da ricordare c’è il bando ‘Soluzione Innovativa 4.0’, quello del rilancio dei quartieri fieristici lombardi e quello dedicato agli artigiani. Ci sono anche il bando ‘Nuova impresa’ e il rifinanziamento dei ‘Fai Credito’, cioè la manifestazione d’interesse delle filiere lombarde e i nuovi indennizzi.

