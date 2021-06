Home news notizia

Pmi: nasce la Federazione Unimpresa Coworking

Presidente della nuova Federazione Unimpresa è Gianluca Mastroianni, imprenditore attivo da 20 anni nel settore con spazi a Modena e Bologna.

Nasce la Federazione Unimpresa degli spazi di lavoro flessibili, uffici e coworking. La nuova struttura della galassia Unimpresa trae fondamento dalla volontà di undici imprenditori di flex office attivi da anni sul mercato, di sostenere concretamente un settore in forte crescita: complice anche il Covid-19, la ricerca di spazi flessibili è cresciuta. Un comparto sempre più rilevante, nel panorama dell’economia italiana, che ha bisogno di essere riconosciuto e tutelato per il suo ruolo a sostegno di startup, imprenditori e professionisti.

Presidente della nuova Federazione Unimpresa è Gianluca Mastroianni, imprenditore attivo da 20 anni nel settore con spazi a Modena e Bologna e fondatore del network commerciale Ufficiarredati.it che riunisce ben 90 operatori professionali.

"La Federazione è stata fortemente voluta nell’ultimo anno per iniziativa delle colleghe Adima Mauro e Marilena Ruggeri, tutelerà gli interessi di business center, coworking e operatori del mondo flex office. Dare riconoscimento al settore è una primaria necessità, è un settore in grande crescita per domanda e metri quadrati convertiti da affitto a noleggio. Nei nostri obiettivi la creazione di un centro di formazione per operatori di settore che oggi manca, rendendo complessa la ricerca di figure con caratteristiche molto specifiche. Verranno rivisti i contratti di servizio utilizzati nel settore che sono vecchi di anni e mal si conciliano con il dinamismo e flessibilità di questi anni. Il gruppo fondatore è giovane, con tanta voglia di fare, ma con esperienza nella gestione di immobili di medie e grandi dimensioni e con presenza in sette regioni italiane» commenta il presidente della Federazione Unimpresa degli spazi di lavoro flessibili, uffici e coworking".

