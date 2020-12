Home news notizia

Fondo di Garanzia PMI, aumento delle operazioni in favore di imprese innovative

Accesso agevolato al Fondo di Garanzia in favore di incubatori certificati, startup e PMI innovative.

Le startup innovative, le PMI innovative e gli incubatori certificati che intendono richiedere un finanziamento bancario possono attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente, secondo una procedura altamente semplificata. La garanzia copre l’80% del prestito e può ammontare fino a 2,5 milioni di euro per impresa.

A settembre 2020, le startup innovative italiane hanno ricevuto complessivamente finanziamenti bancari per oltre di 1,4 miliardi di euro, suddivisi in 8mila singole operazioni grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI. È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto trimestrale a cura dalla DG per la Politica Industriale del MISE, in collaborazione con MedioCredito Centrale. Dall’avvio dello strumento nel 2013, si contano 4.609 startup beneficiarie, per una media di circa 191 mila euro per singola operazione.

Nel 3° trimestre dell’anno in corso le startup hanno ricevuto nuovi prestiti bancari per 156 milioni di euro, il doppio rispetto al valore registrato tra aprile e giugno 2020, mentre si sono registrate 1.187 operazioni verso startup innovative, un numero lievemente in calo rispetto all’ultima rilevazione.

Il Fondo di Garanzia viene utilizzato con maggiore frequenza al Nord. La Lombardia vanta di gran lunga il maggior numero di operazioni (2.318) e la più elevata quantità di risorse mobilitate (474 milioni di euro), seguita nell’ordine da Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte.

Nonostante le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del FGPMI si discostino significativamente rispetto a quanto previsto per le startup innovative e gli incubatori certificati, dal 2016 anche le PMI innovative accedono gratuitamente al Fondo di Garanzia. Ad oggi si contano 787 PMI innovative beneficiarie, per un ammontare complessivo di poco inferiore a 590 milioni di euro. Lombardia (175 milioni) ed Emilia-Romagna (69 milioni) risultano essere le regioni maggiormente destinatarie dei finanziamenti concessi.

Sono 28 gli incubatori certificati che hanno ottenuto un finanziamento mediato dal FGPMI, per un totale di 53 operazioni e oltre 27 milioni di euro mobilitati.

ImpresaCity.it iscriviti alla nostra Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita