Coronavirus, la solidarietà digitale viene stesa in tutta Italia

lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate ;

e l’utilizzo di ; leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet ;

; restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning , come proposto dal MIUR;

, come proposto dal MIUR; usufruire di servizi digitali online, come l’accesso a servizi pubblici o specialistici , come ad esempio una consulenza medica o professionale;

, come ad esempio una consulenza medica o professionale; svolgere a distanza attività della vita di tutti i giorni, come fare la spesa, attività sportiva, ma anche la socialità, la vita politica e quella religiosa, l’associazionismo, o persino gli hobby, come le arti o la cucina.

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha annunciato il lancio di un nuovo progetto di solidarietà digitale, esteso a tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di aiutare le persone, i professionisti e le aziende a continuare la propria attività e mantenere le proprie abitudini di vita, rispettando al tempo stesso le disposizioni del nuovo Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (Dpcm 9 marzo 2020) che introduce misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2) sull'intero territorio nazionale. "A fronte del nuovo decreto che ha esteso le misure di prevenzione e contenimento a tutto il territorio italiano", ha dichiarato il ministro, "abbiamo deciso di estendere a tutta Italia anche il nostro progetto di solidarietà digitale lanciato nei giorni scorsi". L'iniziativa mira ad offrire servizi gratuiti a cittadini, professionisti e aziende, permettendo loro di:

lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l'utilizzo di piattaforme di smart working avanzate;
leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet;
restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning, come proposto dal MIUR;
usufruire di servizi digitali online, come l'accesso a servizi pubblici o specialistici, come ad esempio una consulenza medica o professionale;
svolgere a distanza attività della vita di tutti i giorni, come fare la spesa, attività sportiva, ma anche la socialità, la vita politica e quella religiosa, l'associazionismo, o persino gli hobby, come le arti o la cucina.

Il ministero invita quindi chiunque abbia un servizio da offrire gratuitamente a tutta la popolazione italiana o solo in alcune regioni e che rientra negli obiettivi dell'iniziativa, di compilare subito il form presente nella sezione "Come aderire" all'interno della pagina Solidarietà Digitale. Nella stessa pagina dedicata all'iniziativa, tutti i cittadini possono trovare un elenco dei servizi disponibili e le istruzioni per attivarli o farne richiesta (quando necessario). "Che siate una multinazionale o una partecipata pubblica, una startup, una piccola o media impresa, o un'associazione di volontari, se pensate di disporre di una soluzione, di un servizio capace di aiutare le persone per garantire un quotidiano sostenibile a chi vive nelle aree sottoposte a misure di contenimento per il virus, scriveteci. Grazie!" invita il ministro.