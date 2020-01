A settembre 2019 prestiti a MPI a -2,3% vs -1,0% totale imprese

L’analisi degli ultimi dati sul mercato del credito per dimensione di impresa svolta daevidenzia che a settembre 2019 i prestiti alle micro e piccole imprese (MPI) registrano, una flessione di intensità più che doppia rispetto al calo dell’1,0% del totale imprese; il trend per le MPI migliora di tre decimi di punto il calo del 2,7% del trimestre precedente ma peggiora sensibilmente rispetto al -0,9% di un anno prima.L’analisi del trend a livello regionale evidenzia una crescita dei prestiti alle piccole imprese solo per lacon il +0,4% mentre i cali meno intensi sono quelli di(entrambe con un calo dello 0,5%),(-0,6%) e(-0,9%). All’opposto le flessioni più profonde si rilevano in(-4,0%),(entrambe a -3,7%) e(-3,6%).– forniti da Artigiancassa e di fonte Banca d’Italia – continua ad evidenziare a metà 2019 un trend negativo per il comparto, seppure in leggera attenuazione rispetto al trimestre precedente. A giugno 2019 i prestiti alle imprese artigiane segna un calo del 10,5%, di circa due punti meno intensa rispetto al -12,3% del trimestre precedente. Nell’arco degli ultimi cinque anni l’artigianato ha cumulato una flessione dei prestiti di 15,4 miliardi di euro, pari al 31,8% in meno.La flessione è diffusa in tutte le regioni: diminuzioni meno ampie in(-6,8%),(entrambe a -8,1%), mentre quelle più intense interessano(-16,4%) e(-13,1%).L’attenuazione della stretta creditizia nell’artigianato si registra in 18 regioni (91,9% dei prestiti dell’artigianato) nelle quali la dinamica tendenziale dei prestiti all’artigianato è in miglioramento o è stabile rispetto a quella rilevata nel trimestre precedente. A livello provinciale si osserva un trend negativo ma in miglioramento o stabilizzato rispetto al trimestre precedente.Le condizioni della politica monetaria mantengono bassi i, anche se le piccole imprese pagano ancora uno spread rilevante rispetto alle imprese medio grandi. Sulla base degli ultimi dati disponibili a marzo 2019 le imprese pagano in media un tasso pari al 3,91% sui finanziamenti per cassa e con riferimento a rischi autoliquidanti e a revoca;, per le quali si rileva un tasso del 6,53%, livello quasi doppio rispetto al 3,60% pagato dalle imprese medio-grandi, con un divario di 293 punti base. Il tasso pagato dalle MPI scende di 10 punti base rispetto al 6,43% di fine 2018 e nel corso del primo trimestre del 2019 lo spread si riduce di 7 punti base (era a 300 a fine 2018).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Se vuoi ricevere le notifiche delle notizie più importanti della giornata iscriviti al canaledial link: t.me/impresacity