Fibra ottica: TIM amplia la connettività in Sardegna

Come è già accaduto in altre Regioni , inTIM sta intensificando lo sviluppo della propria infrastruttura in fibra ottica. L'obiettivo è realizzare unacome previsto da una più ampia collaborazione con Infratel. TIM ha acquistato una quantità rilevante di infrastrutture in fibra spenta realizzate da Infratel. E le sta utilizzando per portare connettività nei Comuni delle aree a fallimento di mercato.Al momento, secondo TIM, il nuovo piano di copertura della Sardegnae rispetta i tempi previsti. La nuova infrastruttura a banda larga ha toccato sinorasardi, dove è già operativa. Il programma definito con Infratel e Regione Sardegna punta alla copertura di 280 Comuni. Con un investimento complessivo valutato in oltre 25 milioni di euro.La nuova rete porta, per imprese e privati. Il collegamento di tutti i quasi trecento Comuni previsti dovrebbe completarsi entro la fine del 2020. Prima Infratel deve completare la realizzazione delle dorsali e TIM deve adeguare centrali e cabinet stradali.TIM sottolinea che questo intervento nelle aree bianche della Sardegnaeseguito dalla società. Operando in proprio, ha realizzato una copertura a banda larga che raggiunge circa il 75 percento della popolazione, "con l'obiettivo di superare l'85 percento a fine programma".