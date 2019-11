Alternanza scuola lavoro, Milano: a novembre due iniziative su innovazione e robotica

Campus Party Connect, un’esperienza incentrata su robotica e innovazione, dal 18 al 22 novembre e dal 25 al 29 novembre con 500 studenti al Milano Luiss Hub for makers and students.

Alternanza scuola lavoro, a novembre sono due le iniziative realizzate con il sostegno della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collabo

razione con l’azienda speciale Formaper, dedicate i temi dell’innovazione con più di 600 studenti di 16 scuole

superiori: Campus Party Connect e Innovation Hub.

Il progetto Campus Party Connect dedicato a 500 studenti di undici scuole è realizzato da Campus Party in partnership con Fondazione Giacomo Brodolini e Comau

– gruppo FCA, per offrire un’esperienza di

programmazione di un robot e.DO e sessioni teoriche con focus su innovazione, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), lavori del futuro e autoimprenditorialità. Si tiene dal 18 al 22 novembre e dal 25 al 29 novembre a Milano al Luiss Hub for makers and students in via M. D'Azeglio 3.



Energia, workforce transformation, industria 4.0, sostenibilità, connettività sono i temi al centro di In

novation Hub, l’esperienza formativa dedicata a 103 studenti di cinque scuole,



“La Camera di Commercio - ha dichiarato Massimo Ferlini, Presidente di Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - per favorire l'incontro tra scuole e imprese, sostiene due importanti progetti dedicati all’innovazione ealla robotica, finalizzati alla creazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Ci basiamo sulla collaborazione con partner autorevoli, pronti ad offrire agli studenti esperienze utili per introdurli a nuove conoscenze e far conoscere loro il mondo del lavoro. La diffusione di valide azioni di alternanza scuola lavoro è un tema centrale per Alternanza Scuola Lavoro, sono oltre 44 mila i percorsi formativi offerti agli studenti sul territorio di Milano Monza Brianza Lodi creare un “ponte” tra imprese, enti territoriali e mondo scolastico che possa essere il piùefficace possibile”.

Sono oltre 44 mila i percorsi formativi offerti agli studenti sul territorio di Milano Monza Brianza Lodi. Di questi quasi 42 mila da Milano, oltre 2 mila da Monza e 234 da Lodi. Sono messi a disposizione da oltre 2.600 soggetti pubblici e privati (1.975 a Milano, 469 a Monza e 161 a Lodi). realizzata da Corriere della Sera con il suo mensile Corriere Innovazione, giovedì 28 novembre dalle 9.30 alle 17.30 e venerdì 29 novembre dalle 10 alle 18 al Museo della Scienza e della Tecnologia, via San Vittore 21.





