Scuola al via, in Italia coinvolte 38 mila imprese con 146 mila addetti

Al via. Un business, con dieci miliardi di fatturato annuale, secondo i dati dellaal secondo trimestre 2019. Da produzione e commercio di libri e articoli di cancelleria, all'organizzazione di corsi anche linguistici, sportivi e per il tempo libero, alle biblioteche private.Più forniti tra i territori italiani,, Milano con quasi 3 mila imprese e 19 mila addetti, Napoli con quasi 3 mila imprese e 9 mila addetti, Torino con circa 1.500 imprese e 6 mila addetti, Bari con oltre mille imprese e quasi 3 mila addetti.dopo la Lombardia con quasi 5 miliardi, ci sono Emilia Romagna, Veneto e Lazio con un miliardo circa. Per territorio, affari più consistenti per, con 3,9 miliardi, Roma con circa 900 milioni, Napoli con 400 milioni, Firenze, Torino, Vicenza, Piacenza e Bologna con circa 300 milioni.Da sottolineare inoltre che crescono gli addetti in un anno da 146 mila a 148 mila in Italia,e da 36 mila a 37 mila in Lombardia, + 3%. Crescono da 18 mila a 19 mila a Milano, + 3,7%. Le imprese calano di circa -1% tra il 2018 e il 2019 nel Paese e in Lombardia. Anche se crescono le librerie, +2% in Italia e +9% a Milano e i corsi sportivi e ricreativi, + 11% in Italia e + 15% a Milano.