Marche: 15 milioni di euro per il sostegno alla creazione di impresa

Si tratta della terza riproposizione del bando che negli anni 2016-2017 con 13 milioni di euro complessivi stanziati ha permesso l’avvio di 445 nuove imprese in particolar modo nella manifattura, nel turismo e nella ristorazione per un totale di 850 nuovi posti di lavoro.

E’ on line l’Avviso Pubblico della Regione che destinacon sede legale e/o operativa nelle Marche, in grado di creare anche nuova occupazione. Possono presentare domanda di finanziamento i residenti o domiciliati (da almeno 3 mesi) nella regione, disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 con un’età minima di 18 anni.Le imprese che saranno finanziate devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURM e dopo la presentazione della domanda di finanziamento. Potranno essere finanziabili anche. I contributi saranno concessi per un importo fino ad un massimo di 35.000 euro.Le domande potranno essere inviate entro la data del(fatto salvo l’esaurimento delle risorse prima della data di scadenza) esclusivamente dal soggetto richiedente per via telematica utilizzando il formulario presente nel sistema informatico SIFORM2 all’indirizzo internet https://SIFORM.regione.marche.it. L’avviso è pubblicati nel sito della Regione Marche http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2002. Successivamente all’ammissione a finanziamento dei richiedenti saranno definiti i beneficiari che sono le nuove realtà costituite (imprese e gli studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o dei Liberi professionisti), alle quali verrà erogato il contributo spettante.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita