Philippe Courtot, Presidente e CEO di Qualys



Emilio Turani, Managing Director Italia, Spagna, Portogallo e Central Eastern Europe di Qualys



Marco Rottigni, Chief Technical Security Officer EMEA di Qualys



Nel panorama ITsi distingue per. Fondata nel 1999, l’azienda vanta collaborazioni strategiche con fornitori di servizi gestiti e società di consulenza, è tra i soci fondatori dellacon oltree opera in Italia attraverso una, guidata da“Una start up per la forte carica innovativa con 20 anni di storia alle spalle, una solidità finanziaria, strutturale, organizzativa e una capillarità a livello mondiale”, sottolinea Turani.Un’azienda che in termini tecnologici si caratterizza per la capacità di avere avuto l’intuizione dial fine die dei sistemi IT agevolando la Digital Transformation.Riconosciuta negli ambitie per le componenti– propone unaabbinata alcon un“Un- sottolinea Turani - abbiamo inziato a farlo nel secolo scorso, avendo sposato ilancor prima della nascita di questo paradigma di fruizione dell’IT oggi tanto in voga, un modello che garantisce ai clienti flessibilità e scalabilità”.Nello specifico,una suite di soluzioni integrate di, in grado di fornire un set completo diper gli host e le istanze di cloud pubblici, tra cui la gestione delle vulnerabilità, la conformità alle policy, il monitoraggio dell'integrità dei file e la scansione delle applicazioni web. Soluzioni che possono aiutare le aziende a. L’offerta consente inoltre di, nonché mantenere lacosì comeda tutte le applicazioni e siti web; integrare e automatizzare la sicurezza e la conformità dai processi dei DevOps. “Qualys ha quindi realizzato unaevolvendo l'approccio di d, realizzato con sensori specializzati distribuiti in tutto il panorama IT, dall'elaborazione dei dati eseguiti centralmente all'interno della nostra piattaforma cloud. Un approccio che offre lae fornisce la consapevolezza della situazione a supporto del processo decisionale e consente inoltre un'integrazione trasparente con le tecnologie circostanti tramite API aperte e attraverso dispositivi e soluzioni per pianificare la reazione in caso di anomalie. Ultimo, ma sicuramente non meno importante, offre unache possono essere combinate per armonizzarelungo il tuo viaggio di”, spiegaUn’azienda sana caratterizzata da unnell’esercizio conclusosi lo scorso 31 dicembre ha messo a segnorisultati pere un EBITDA rettificato di 112,4 milioni di dollari,su base annua (la crescita del quarto trimestre è stata del 18%). "Abbiamo realizzato un solido quarto trimestre, concludendo un anno straordinario, nel corso del quale sono stati registrati ricavi in ​​crescita del 21% e margini record. Abbiamo introdotto sul mercato soluzioni innovative che hanno contribuito all'ingresso del 20% di nuovi clienti e beneficiato dell'adozione di prodotti multipli alla nostra Qualys Cloud Platform, inclusa la recente Global IT Asset Inventory App", dichiara"Riteniamo che la scalabilità, l'accuratezza, l'immediatezza e la globalità della nostra piattaforma continuino a consentire alle organizzazioni di tutto il mondo di rafforzare le caratteristiche di sicurezza e compliance basate sul cloud nella loro infrastruttura IT e nei vari progetti di". Per continuare ad affermarsi sul mercato il vendor punta a(le ultime acquisizioni vi sono tre aziende israeliane) e attraverso ilstrategiche di integrazione. Con una R&D sempre più focalizzata suiper evolvere il prodotto verso i bisogni reali delle aziene clienti.Un consultent vendor con unche vuole aproponendo un'offerta– ‘siamo ossessionati dall’ interoperabilità’ dice Turani -, con caratteristiche diefficiente con basso impatto sulle risorse: “Una sicurezza in chiave di vulnerability assessment non concepita come costo ma come fattore abilitante processi, facile, scalabile e proattiva“, enfatizza Turani, guardando al, date le premesse.Un anno che vedràper cui è richiesta laper fare breccia su un mercato non solo enterprise ma anche più PMI, tipico dell'Italia: “Ai partner proponiamo un modello scalabile che garantisce, con costi modulabili e prevedibili. Il cloud è la via maestra lungo cui ci muoviamo eè nel nostro corde. Forti di una solidità più che ventennale offriamo un’architettura che poggia su quattro data center mondiali, di cui due in Europa – a Ginevra ed Amsteradam. Vendiamo servizi e non prodotti e i dati risiedono laddove vuole il cliente”.Il tutto adottando un modello di approccio al mercato che passa dai– 1 tier, no distributori – ""con unper superare i confini della rivendita e portare valore intorno al servizio, conclude Turani.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita