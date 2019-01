A Milano città il 4% delle start-up nazionali

Daidi Bolzano agli apicultori di Cuneo, dalla impresa specializzata in rammendatura di Biella a quella che crea prototipi e modelli architettonici di Bologna, dalla bresciana che produce stufe e caminetti a biomassa alla genovese che fabbrica protesi dentarie. C’è chi fa commercio online di autovetture a Latina e chi lava auto a domicilio a Monza Brianza, il fotoincisore milanese e l’artigiano che lucida il marmo a Massa, chi commercia in rottami ea Napoli e gli allevatori di ovini e caprini a Nuoro. E poi il self service di toelettatura di animali domestici di Pistoia, la ditta che cura il paesaggio e i giardini di Roma, la clinica del sale di Siena, il noleggio di piattaforma aerea di Sassari, l’applicatore di ciglia finte di Udine e la lavorazione e montaggio vetri e cristalli di Venezia.Sono solo alcune delle prime imprese nate nell’anno: oltre 2 mila quelle che hanno presentato domanda di iscrizione da Capodanno al 4 gennaio in Italia,Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese relativo alle attività iscritte nei primi giorni dell’anno tra attive e inattive aggiornato al 4 gennaio 2019.La Lombardia: ogni giorno sono quindi nate oltre 90 imprese in Lombardia e 500 nel Paese.In Italia). Seguono Bergamo e Cuneo con 76, Brescia con 60, Bolzano con 52. Superano le 40 iscrizioni anche Modena, Padova, Napoli e Bari. Tra i settori prevalgono (secondo i codici di attività dichiarati dalle attive): il commercio tra ingrosso e dettaglio (31% circa), l’alloggio e la ristorazione e le costruzioni (11% ciascuno), il manifatturiero e i servizi alla persona (10% ciascuno).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita