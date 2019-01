Le startup italiane di scena anche quest’anno al Ces di Las Vegas con Tilt

Per il, una delle più importanti manifestazioni al mondo dedicate all’innovazione tecnologica, in programma. L’iniziativa è promossa da, fondato da Teorema Engineering con la collaborazionee il contributo diLe macro aree da cui provengono lesono, indicative delle aree di maggiore interesse oggi per la nostra economia, la società e la cultura, con particolare attenzione ai settori Food e Health & Wellness.“L’anno scorso abbiamo dimostrato come lo spirito imprenditoriale italiano sia decisamente vivo e produca realtà innovative che possono competere sul mercato internazionale. Oggi, la varietà delle tipologie e dei profili delle startup che si sono candidate ha consentito di selezionare quelle più brillanti e meritevoli con una scelta ancora più ampia rispetto allo scorso anno”, sottolinea“Meno settorializzate, queste imprese coprono quasi tutto il territorio nazionale: è in testa la Lombardia con ben 14 startup che si collocano tra Milano, Bergamo, Varese e Pavia. Grazie a questa seconda missione, partiamo con lo stesso entusiasmo e con l’obiettivo di consolidare il patrimonio di conoscenze ed esperienze costruito in questo ultimo anno”.“In Italia ci sono circa 15.000 startup innovative: un numero significativo ma non sufficiente, se comparato con quello di altri Paesi che credono e investono di più nelle giovani imprese”, fa notare. “Siamo un Paese noto in tutto il mondo per ingegno e creatività, abbiamo buone prassi e numerosi casi di successo da raccontare, quello che ci manca è una visione condivisa e un sistema stabile che crei le condizioni affinché una buona idea o una nuova impresa possa trovare investimenti, clienti e mercati. La missione Tilt al Ces di Las Vegas è proprio un esempio concreto di applicazione di un questo approccio”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita