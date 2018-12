Nel 2017 il 38,8% delle persone 18-74 anni ha effettuato attività di formazione

Nel 2017 l'Istat stima che, quota in aumento di circa 4 punti percentuali rispetto all’indagine precedente del 2012.La partecipazione alle attività formative, formali e non formali,(40,8% contro 36,9% delle donne) e molto alta tra i laureati (70%).Anche se si tratta di occupati, la quota maggiore: 68,1% dirigenti, imprenditori e liberi professionisti; 37,9% operai e 31,5% occupati in professioni non qualificate.Partecipa alla formazione, formale o non formale,, il 43,3% nel Nord-ovest, il 39,4% nel Centro e il 31% nel Mezzogiorno.La quota più alta di persone che frequentano almeno un corso di formazione, seguita da provincia di Trento (56,4%), Emilia-Romagna (47,3%) e Valle d’Aosta (46,5%). Tra le regioni del Mezzogiorno, i valori più elevati si registrano in Molise (41,1%), Abruzzo (40%), Sardegna (35,9%) e Basilicata (35,7%).Il 5,3% della popolazione di 18-74 anni, che rilasciano titoli riconosciuti dal sistema nazionale delle qualificazioni. I corsi di formazione non formale, che non permettono di acquisire titoli di studio, sono seguiti dal 37% delle persone di 18-74 anni (31,4% nel 2012).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita